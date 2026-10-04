Ancelotti habla sobre su decisión respecto a la próxima convocatoria de Brasil

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Ancelotti habla sobre su decisión respecto a la próxima convocatoria de Brasil

El seleccionador de la selección nacional de Brasil, Carlo Ancelotti, compartió su opinión sobre el estado actual del equipo y sus planes para la próxima concentración tras la contundente victoria por 4-0 sobre la India.

El técnico italiano destacó que algunos jugadores jóvenes de la selección necesitan tiempo y minutos de juego para demostrar todo su potencial. Al mismo tiempo, Ancelotti reveló que tiene una idea bastante clara de la plantilla para la próxima convocatoria.

Ancelotti, satisfecho con sus jugadores

El encuentro contra la India terminó con una victoria convincente de Brasil. Tras el 4-0, Ancelotti valoró positivamente el potencial de crecimiento de los jugadores.

«Cerramos este periodo con la convicción de que nuestros jugadores pueden seguir creciendo. Cada jugador tiene sus propias características y, al final, estamos satisfechos con sus actuaciones», declaró el entrenador.

Según Ancelotti, aunque la selección nacional está constantemente bajo presión, es importante aprovechar al máximo las oportunidades disponibles en cada partido.

El principal problema para los jóvenes: la falta de minutos

El entrenador de Brasil también se refirió a los jugadores que no están teniendo suficientes minutos en sus clubes.

Señaló que es bastante difícil para los jugadores con poca experiencia competitiva destacar en partidos internacionales de alto nivel.

Ancelotti mencionó esta situación con los ejemplos de Estevao y Endrick.

«Para los jugadores que tienen pocos minutos en sus clubes, es más difícil entrar al campo en partidos competitivos. Esto también se aplica a Estevao y Endrick», dijo Ancelotti.

No habrá grandes cambios en la plantilla de la selección

El técnico italiano también envió un mensaje importante sobre la composición del equipo para la próxima concentración.

Ancelotti afirmó que no se planean cambios drásticos en la selección de Brasil. Sin embargo, tiene la intención de probar a otros jugadores jóvenes que no pudieron participar en esta convocatoria.

«Tengo una idea bastante clara de la plantilla para la próxima convocatoria. No cambiaremos mucho, pero quiero ver a otros jugadores jóvenes que no estaban listos para esta concentración», comentó el entrenador.

Esto significa que Ancelotti planea dar oportunidades a nuevos nombres para el futuro, manteniendo al mismo tiempo el núcleo principal de la selección brasileña.

Brasil vuelve a Asia

Las próximas pruebas de la selección brasileña también se llevarán a cabo en Asia.

El próximo mes, la «Seleção» se enfrentará en partidos amistosos a Japón y Singapur. Por lo tanto, para Ancelotti, estos partidos serán una oportunidad importante no solo para obtener resultados, sino también para evaluar la plantilla una vez más antes de la Copa del Mundo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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