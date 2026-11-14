Japón — Brasil 3:2: Los «Samuráis» dan la sorpresa al derrotar a un rival legendario

En el marco de un partido amistoso internacional, la selección nacional de Brasil, uno de los gigantes del fútbol mundial, se enfrentó a la selección de Japón. Los aficionados fueron testigos de un duelo intenso, lleno de goles y muy disputado. El encuentro terminó con una victoria inesperada de los japoneses por 3:2.

Un partido intenso lleno de goles

Desde el inicio, ambos equipos mostraron un fútbol ofensivo activo. Los integrantes de la selección japonesa aprovecharon sus oportunidades para abrir el marcador. A lo largo del encuentro, los «Samuráis» Kubo (minuto 15), Nakamura (minuto 19) y, al final del partido, el goleador Sakamoto (minuto 90+1) inscribieron sus nombres en el marcador.

Por parte de la selección de Brasil, el delantero Vinícius Júnior demostró gran calidad al anotar un doblete (minutos 33 y 75). Sin embargo, en este drama de cinco goles, la disciplina defensiva y la precisión ofensiva de los japoneses les dieron la victoria.