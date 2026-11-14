Japón — Brasil 3:2: Los «Samuráis» dan la sorpresa al derrotar a un rival legendario
En el marco de un partido amistoso internacional, la selección nacional de Brasil, uno de los gigantes del fútbol mundial, se enfrentó a la selección de Japón. Los aficionados fueron testigos de un duelo intenso, lleno de goles y muy disputado. El encuentro terminó con una victoria inesperada de los japoneses por 3:2.
Un partido intenso lleno de goles
Desde el inicio, ambos equipos mostraron un fútbol ofensivo activo. Los integrantes de la selección japonesa aprovecharon sus oportunidades para abrir el marcador. A lo largo del encuentro, los «Samuráis» Kubo (minuto 15), Nakamura (minuto 19) y, al final del partido, el goleador Sakamoto (minuto 90+1) inscribieron sus nombres en el marcador.
Por parte de la selección de Brasil, el delantero Vinícius Júnior demostró gran calidad al anotar un doblete (minutos 33 y 75). Sin embargo, en este drama de cinco goles, la disciplina defensiva y la precisión ofensiva de los japoneses les dieron la victoria.
Detalles del encuentro
Información
Estatus del partido
Partido amistoso internacional
Resultado
Japón — Brasil 3:2
Goles de Japón
Kubo (15'), Nakamura (19'), Sakamoto (90+1')
Goles de Brasil
Vinícius Júnior (33', 75')
Alineaciones y cambios
Durante el partido, ambos entrenadores realizaron numerosos cambios para probar a sus plantillas:
Jugadores alineados por Japón: Suzuki Z., Nakano S. (Sugawara Y. 62), Seko A., Machida K. (Itakura K. 86), Ito H. (Suzuki J. 86), Tanaka A. (Sano K. 86), Kamada D. (Minamino T. 72), Doan R. (c) (Sakamoto T. 72), Nakamura K. (Ito J. 72), Maeda D. (Ogawa K. 72), Kubo T. (Sano K. 62).
Jugadores alineados por Brasil: Pedro Morisco, Wesley França (Vanderson 78), Cunha (Jonathan Jesus 58), Gabriel, Carlos Augusto, Bruno Guimarães, André Santos (João Gomes 79), André (Marlon Gomes 58), Estêvão (Alisson 58), Raphinha (c) (Endrick 71), Vinícius Júnior.
Esta victoria demuestra una vez más el enorme crecimiento del fútbol asiático en la escena mundial durante los últimos años.
¿Crees que esta victoria de Japón sobre Brasil es merecida o los brasileños no mostraron su mejor nivel? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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