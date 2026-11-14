Derrota sensacional ante Japón: ¿qué está pasando con la selección de Brasil?
En un partido amistoso internacional contra la selección nacional de Japón, el equipo de Brasil fue derrotado inesperadamente por un marcador de 2-3. Tras un encuentro intenso y muy disputado, el extremo brasileño Raphinha Dias expresó abiertamente sus quejas sobre el arbitraje.
Las opiniones de Raphinha sobre el arbitraje y el partido
En una entrevista con The Touchline, el jugador valoró positivamente el esfuerzo colectivo del equipo, aunque destacó que ciertas injusticias durante el partido complicaron todo.
«Estamos creciendo desde la Copa del Mundo y poco a poco estamos encontrando nuestro juego. ¡Creo que jugamos bien! Especialmente en la segunda parte, donde fuimos mucho más fuertes. Pero cuando también tienes que luchar contra el árbitro, jugar al fútbol se vuelve difícil. Eso lo complica todo», declaró Raphinha.
Al mismo tiempo, reconoció que el equipo debe trabajar en sus errores, añadiendo que el arbitraje de hoy no puede pasarse por alto.
Parámetros del partido y eventos
Datos
Resultado del partido
Japón — Brasil 3:2
Autor de la declaración
Raphinha Dias (extremo de la selección nacional de Brasil)
Acción en el campo
Titular, sustituido en el minuto 71
Sanción disciplinaria
Recibió tarjeta roja al final del partido, en el minuto 90+2
Tensión al final del partido y tarjeta roja
Recordemos que los japoneses se llevaron la victoria marcando en los últimos minutos. Raphinha, quien fue titular y sustituido en el minuto 71, perdió los nervios al final del encuentro. En el minuto 90+2 , el árbitro le mostró la tarjeta roja. Esta situación y las controversias sobre el arbitraje están generando un amplio debate entre la comunidad futbolística y los aficionados.
¿Crees que las quejas de Raphinha sobre el arbitraje están justificadas o la derrota de los brasileños se debió únicamente a sus propios errores? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…