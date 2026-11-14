Derrota sensacional ante Japón: ¿qué está pasando con la selección de Brasil?

En un partido amistoso internacional contra la selección nacional de Japón, el equipo de Brasil fue derrotado inesperadamente por un marcador de 2-3. Tras un encuentro intenso y muy disputado, el extremo brasileño Raphinha Dias expresó abiertamente sus quejas sobre el arbitraje.

Las opiniones de Raphinha sobre el arbitraje y el partido

En una entrevista con The Touchline, el jugador valoró positivamente el esfuerzo colectivo del equipo, aunque destacó que ciertas injusticias durante el partido complicaron todo.

«Estamos creciendo desde la Copa del Mundo y poco a poco estamos encontrando nuestro juego. ¡Creo que jugamos bien! Especialmente en la segunda parte, donde fuimos mucho más fuertes. Pero cuando también tienes que luchar contra el árbitro, jugar al fútbol se vuelve difícil. Eso lo complica todo», declaró Raphinha.

Al mismo tiempo, reconoció que el equipo debe trabajar en sus errores, añadiendo que el arbitraje de hoy no puede pasarse por alto.