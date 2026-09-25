¡El Brasil de Ancelotti evita una derrota vergonzosa en el minuto 90+5!

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¡El Brasil de Ancelotti evita una derrota vergonzosa en el minuto 90+5!

En un partido amistoso internacional durante la fecha FIFA, la selección de Brasil, dirigida por Carlo Ancelotti, se enfrentó a Australia como visitante y registró un empate difícil y sorprendente. En el encuentro disputado en Townsville, los «pentacampeones» estuvieron por debajo en el marcador durante gran parte del tiempo, salvándose de la derrota solo gracias a un gol en el minuto 90+5.

En el minuto 68, la joven estrella australiana Nestori Irankunda abrió el marcador, pero cuando el tiempo reglamentario llegaba a su fin y se cumplía el minuto 90+5, el suplente Ryan restableció el equilibrio: 1-1. El desempeño tan pobre de Brasil, que contaba con estrellas mundiales como Vinícius Júnior, Raphinha, Endrick y Estêvão, generó serias dudas entre aficionados y expertos. Ambos equipos se medirán nuevamente el 29 de septiembre.

«Salvación en el 90+5, el disparo de Irankunda y el problema de Ancelotti»: los 5 puntos clave del partido en Townsville

Los hechos más importantes del choque entre Australia y Brasil:

  • Gol en los últimos segundos: Brasil sobrevivió a una derrota sensacionalista gracias al preciso disparo de Ryan en el minuto 90+5;

  • El gol de Irankunda: En el minuto 68, Nestori Irankunda adelantó a los locales, exponiendo la debilidad en la defensa de Brasil;

  • Ineficacia del trío ofensivo estelar: Vinícius, Endrick y Raphinha no pudieron vulnerar la portería australiana durante el tiempo reglamentario;

  • Rotación total de Ancelotti: En la segunda parte, Lino, Pedro, Luiz y Ryan ingresaron al campo para cambiar la táctica de emergencia;

  • 29 de septiembre — fecha de la revancha: Ambas selecciones se enfrentarán de nuevo en unos días en el segundo partido amistoso.

Detalles e indicadores del partido: Australia contra Brasil

Estadísticas del encuentro en Townsville:

Indicadores y criterios

Selección nacional de Australia

Selección nacional de Brasil (Ancelotti)

Resultado final

1-1 (Empate sensacional)

1-1 (Salvación en el minuto 90+5)

Autores de los goles

Irankunda (68')

Ryan (90+5')

Líderes en ataque

Yengi, Irankunda, Metcalfe

Vinícius Júnior, Raphinha, Endrick

Momento clave del juego

Apertura del marcador en el minuto 68

Gol en el minuto 5 de descuento

Próximo enfrentamiento

Partido de vuelta el 29 de septiembre

Oportunidad de revancha el 29 de septiembre

Experticia futbolística: ¿Por qué el gigante brasileño sufrió en Australia?

Conclusiones de comentaristas deportivos y analistas de fútbol:

  • «Fatiga de estrellas y adaptación»: Vinícius y Raphinha, que juegan con calendarios apretados en clubes europeos, enfrentaron dificultades con el largo vuelo y la adaptación al clima de Townsville; esto limitó su velocidad y creatividad en los duelos;

  • El bloque defensivo sólido de Australia: La selección australiana organizó una defensa zonal disciplinada en el centro, sin dejar espacios para los regates individuales de Brasil; el gol de Irankunda en un contraataque rápido mostró problemas sistémicos en la defensa brasileña;

  • El partido del 29 de septiembre — una prueba para Ancelotti: Se espera que en el segundo partido Carlo Ancelotti realice cambios serios en la alineación y reorganice la línea de ataque, de lo contrario, las quejas de los aficionados de la «Seleção» aumentarán.

¿Crees que la selección de Brasil dirigida por Carlo Ancelotti podrá lograr una victoria convincente en el segundo partido del 29 de septiembre o Australia volverá a dar la sorpresa? ¿Qué calificación le das personalmente al juego de Vinícius y Endrick en la selección? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis del resultado inesperado del fútbol mundial con todos los aficionados!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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