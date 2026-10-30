Nuevo rey del tenis mundial: Alexander Zverev alcanza el número 1 del ranking ATP por primera vez

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Nuevo rey del tenis mundial: Alexander Zverev alcanza el número 1 del ranking ATP por primera vez

El equilibrio de poder en la élite del tenis mundial ha cambiado. El tenista alemán de 29 años Alexander Zverev ha alcanzado por primera vez en su carrera el estatus de número uno del mundo en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Zverev, que hasta ahora ocupaba el segundo puesto mundial, acumuló los puntos necesarios gracias a su victoria en la segunda ronda del prestigioso torneo ATP-500 que se celebra en Viena (Austria). Tras la actualización semanal oficial del ranking ATP el 2 de noviembre, será registrado oficialmente como el tenista número 1 del mundo.

Victoria en Viena y pase a cuartos de final

En el partido decisivo disputado en las pistas de la capital austriaca, el deportista alemán demostró una gran maestría:

  • Rival y marcador: En el duelo por un puesto en los cuartos de final, Zverev se enfrentó al neerlandés Tallon Griekspoor, número 50 del mundo, y logró una victoria convincente en dos sets: 6:4, 7:5 una victoria sólida;

  • Puntos de ranking: Este triunfo proporcionó al tenista alemán los puntos finales que le faltaban para ascender al trono de la ATP y liderar la clasificación.

El parón forzoso de Jannik Sinner

El italiano Jannik Sinner, que hasta ahora lideraba el ranking mundial, se vio obligado a ceder su puesto:

  • Factor lesión: El líder italiano había anunciado que terminaba su temporada 2026 antes de tiempo debido a graves problemas y dolores en la rodilla;

  • Incapacidad para defender puntos: Tras la ausencia de Sinner en las pistas y su falta de participación en torneos, su puesto de liderazgo pasó a Zverev, quien mostró un juego estable durante toda la temporada.

La temporada más brillante de su carrera: Triunfo en Roland Garros y el US Open

El año 2026 se convirtió en un verdadero punto de inflexión y éxito para Alexander Zverev:

  • Primer Grand Slam en Francia: Por primera vez en su carrera, el deportista alemán ganó un torneo de Grand Slam, convirtiéndose en campeón sobre tierra batida en Roland Garros ;

  • Segunda victoria en Nueva York: Apenas tres meses después, demostró una resiliencia inigualable en la final del US Open para conquistar el segundo título de Grand Slam de su carrera;

  • Cima absoluta: Dos títulos importantes consecutivos y un juego constante a lo largo del año lo llevaron legítimamente a la cima del tenis mundial: el estatus de número uno.

Este logro histórico de Alexander Zverev es un hito para el tenis alemán, situándolo entre los pocos jugadores alemanes que han alcanzado el liderato mundial desde la era de Boris Becker.

Alexander ZverevRanking ATPJannik SinnerGrand SlamTenis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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