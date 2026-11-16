La estrella deseada por el Real Madrid se queda en el club: el paso inesperado del Manchester City

Uno de los gigantes actuales del fútbol inglés Manchester Cityestá dando un paso decisivo para retener a uno de sus jugadores clave. Según la información difundida por el prestigioso diario Manchester Evening News , el defensa portugués Matheus Nunes está muy cerca de llegar a un acuerdo para un nuevo contrato de tres años.

Aumento de salario y nuevas condiciones

Según el nuevo acuerdo, las condiciones financieras del jugador mejorarán significativamente. En particular, el salario semanal de Matheus Nunes aumentará en 20 000 libras esterlinas para alcanzar, sin incluir bonos, 150 000 libras . Cabe recordar que su contrato actual estaba previsto hasta el verano de 2028.

Matheus Nunes llegó al Manchester Cityen el verano de 2023 procedente del Wolverhampton por 62 millones de euros. Aunque en su primera temporada no tuvo muchos minutos como titular, tras la salida de Kyle Walker en 2025, cambió de posición y empezó a mostrar un juego sólido como lateral derecho. La temporada pasada se consolidó en esa posición y fue titular en 32 ocasiones .