La estrella deseada por el Real Madrid se queda en el club: el paso inesperado del Manchester City
Uno de los gigantes actuales del fútbol inglés Manchester Cityestá dando un paso decisivo para retener a uno de sus jugadores clave. Según la información difundida por el prestigioso diario Manchester Evening News , el defensa portugués Matheus Nunes está muy cerca de llegar a un acuerdo para un nuevo contrato de tres años.
Aumento de salario y nuevas condiciones
Según el nuevo acuerdo, las condiciones financieras del jugador mejorarán significativamente. En particular, el salario semanal de Matheus Nunes aumentará en 20 000 libras esterlinas para alcanzar, sin incluir bonos, 150 000 libras . Cabe recordar que su contrato actual estaba previsto hasta el verano de 2028.
Matheus Nunes llegó al Manchester Cityen el verano de 2023 procedente del Wolverhampton por 62 millones de euros. Aunque en su primera temporada no tuvo muchos minutos como titular, tras la salida de Kyle Walker en 2025, cambió de posición y empezó a mostrar un juego sólido como lateral derecho. La temporada pasada se consolidó en esa posición y fue titular en 32 ocasiones .
Contrato y estadísticas del jugador
Detalles e información
Duración del nuevo contrato
Nuevo acuerdo de tres años
Salario semanal
150 000 libras sin bonos (aumento de 20 000 libras)
Costo inicial del traspaso
62 millones de euros (2023, desde Wolverhampton)
Estado actual
En proceso de recuperación tras una lesión
Interés del Real Madrid e investigaciones financieras
A pesar del serio interés mostrado por el Real Madrid, la directiva del Manchester City ha hecho de la retención del jugador portugués una prioridad. Actualmente, Nunes se encuentra en proceso de recuperación tras una lesión.
Cabe señalar que esta renovación de contrato se produce en medio de investigaciones sobre el cumplimiento de las normas financieras por parte del club. En el marco de estas investigaciones, se ha informado que el Manchester City podría enfrentar sanciones graves, incluyendo la deducción de puntos.
¿Qué tan importantes crees que son estos pasos del Manchester City para asegurar la estabilidad futura del equipo? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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