Khamzat Chimaev derrota a un ex campeón de la UFC: ¿Qué pasó en el combate contra Chris Weidman?

De esta manera, el enfrentamiento entre dos ex campeones de la UFC se convirtió en el evento principal del torneo. El combate se disputó por el cinturón de campeón crossover de peso semipesado de la organización RAF.

En realidad, el rival de Chimaev debía ser Colby Covington. Sin embargo, el deportista estadounidense se retiró del combate debido a una lesión. La organización invitó al ex campeón de la UFC, Chris Weidman, para reemplazarlo.

El 14 de noviembre se celebró el torneo de la organización Real American Freestyle (RAF) en el Etihad Arena de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. En el combate estelar de la noche, Khamzat Chimaev se enfrentó al estadounidense Chris Weidman.

Khamzat Chimaev demostró una vez más su superioridad en la lucha. En el torneo RAF organizado en Abu Dabi, el ex campeón de la UFC se enfrentó a otro ex campeón, el estadounidense Chris Weidman, y lo derrotó por superioridad técnica. Cabe destacar que este encuentro estaba planeado originalmente contra otro rival.

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Khamzat no le dio oportunidad a su rival

En el combate, Chimaev mostró una vez más su alto nivel en la lucha. No permitió que su oponente estadounidense ofreciera una resistencia seria y ganó por superioridad técnica.

Según MMA Fighting, Chimaev derrotó a Weidman por superioridad técnica. El diario Arab News informó que el atleta selló la victoria en menos de dos minutos.

Este resultado continúa la exitosa trayectoria de Chimaev en las competiciones de la RAF. Ya había ganado anteriormente varios combates de lucha contra reconocidos peleadores de MMA.

Chris Weidman tampoco es un rival cualquiera

Chris Weidman es considerado uno de los campeones de peso medio más famosos en la historia de la UFC. En 2013, derrotó a la leyenda brasileña Anderson Silva, poniendo fin a su largo reinado como campeón.

El peleador estadounidense defendió posteriormente su título de campeón con éxito en tres ocasiones. Posee una seria experiencia no solo en MMA, sino también en lucha libre. Obtuvo el estatus All-American en dos ocasiones en competiciones de la NCAA.

Aunque Weidman terminó su carrera profesional en MMA en enero de 2025, sigue participando en competiciones de lucha y grappling. Por ello, el combate contra Chimaev fue también una prueba importante para él.

Las victorias de Chimaev en la lucha continúan

Además de su carrera en MMA, Khamzat Chimaev también destaca en las competiciones de lucha. Uno de sus puntos fuertes es su capacidad para llevar rápidamente al oponente al suelo, controlarlo y realizar ataques.

Su victoria en Abu Dabi demostró una vez más que sus capacidades en el ámbito de la lucha son también muy altas.

El propio Chimaev había expresado anteriormente su interés en participar en combates de lucha y grappling. Para él, este tipo de competiciones no solo son una forma de mantener su condición física, sino también una oportunidad para probarse en otra disciplina.

Así, el combate contra Chris Weidman terminó con una nueva victoria convincente de Chimaev. Ahora, los aficionados se preguntan por su próximo rival y sus nuevos planes en el tapiz de lucha.