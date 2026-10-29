Una actividad sin precedentes en la historia: Novak Djokovic establece un récord por 21ª temporada consecutiva

La raqueta número 12 del mundo, leyenda del tenis mundial, Novak Djokovic continúa demostrando una constancia fenomenal, rara en la historia del deporte. En el prestigioso torneo ATP-500 que comenzó el 28 de octubre en Basilea, Suiza, la estrella serbia logró una victoria trabajada tras un encuentro difícil e intenso contra el francés Ugo Humbert.

Gracias a este éxito, Djokovic oficializó un récord histórico asombroso: al menos 20 victorias por 21ª temporada consecutiva. récord histórico.

Remontada en Basilea: un drama de tres sets contra Humbert

El francés Ugo Humbert, número 38 del ranking mundial, comenzó el partido muy activo contra su experimentado oponente:

Pérdida del primer set: En la manga inicial, Humbert aprovechó sus oportunidades para imponerse por 6-4;

El equilibrio de Djokovic: A partir del segundo set, el campeón serbio aumentó el ritmo, redujo drásticamente el número de errores y cerró el set por 6-3 a su favor;

Victoria decisiva: En el tercer set decisivo, Novak, gracias a su sangre fría y gran experiencia, ganó por 6-4, sellando la victoria final (4-6, 6-3, 6-4);

Excelente forma: Djokovic ha logrado vencer a sus oponentes en 6 de sus últimos 7 partidos oficiales.

Próximo rival y detalles del torneo

El camino del tenista serbio esta temporada y sus planes en Basilea son los siguientes:

Resultados previos de la temporada: Novak Djokovic había ganado el torneo ATP-500 de Pekín poco antes, pero fue eliminado inesperadamente en la primera ronda del Masters de Shanghái;

Rival de segunda ronda: En la siguiente fase en Basilea, Djokovic se enfrentará al experimentado representante alemán Jan-Lennard Struff;

Sobre la competición: El torneo de Basilea, que comenzó el 26 de octubre, continuará hasta el 1 de noviembre. El vigente campeón es la joven estrella brasileña João Fonseca.

El hecho de que Novak Djokovic logre al menos 20 victorias cada año en la élite durante 21 años es una prueba brillante de su fuerza no solo física, sino también mental.