Pochettino quiere iniciar su primer cambio en el Manchester United
Manchester Unitedse prepara para cambios importantes con el inicio de la era de Mauricio Pochettino. El técnico argentino ha establecido la mejora de la condición física del equipo como una de sus prioridades. Con este fin, se ha informado que planea cancelar el día de descanso habitual después de los partidos y convocar a los jugadores a la base del club para sesiones de recuperación.
Según la información difundida por The Touchline, Pochettino quiere cambiar la práctica de que los miembros del equipo pasen el día después del partido descansando por completo. Ahora, en lugar de irse a casa, se espera que los jugadores acudan a la base de Carrington para participar en programas de recuperación específicos.
Pochettino quiere cambiar la rutina establecida en la era de Michael Carrick
Anteriormente, bajo la dirección de Michael Carrick, los jugadores del «Manchester United» solían tener un día de descanso completo después de los partidos. El nuevo entrenador tiene la intención de cambiar este enfoque.
Se espera que este cambio se implemente no para sobrecargar a los jugadores, sino para recuperar correctamente el organismo después de los partidos, controlar la condición física y organizar sistemáticamente la preparación para los próximos encuentros.
En el fútbol moderno, el proceso de recuperación es una parte importante del entrenamiento. Puede incluir actividad física ligera, relajación muscular, fisioterapia y programas de recuperación individuales. Por ello, la presencia de los jugadores en la base permite trabajar individualmente con cada uno de ellos.
«Manchester United» se queda atrás en la Premier League en indicadores físicos
La razón de esta decisión de Pochettino se atribuye a los indicadores físicos del equipo en la Premier League inglesa.
Según la información de The Touchline, el Manchester United ocupa los últimos lugares del campeonato en una serie de direcciones estadísticas importantes:
Distancia total recorrida — puesto 19;
Distancia recorrida a alta velocidad — puesto 17;
Velocidad máxima promedio durante el juego — puesto 19.
Estas cifras muestran que el equipo enfrenta serios problemas en términos de movilidad en el campo y mantenimiento de un ritmo alto.
Especialmente en el fútbol moderno, la presión, los ataques rápidos y la presión constante sobre el oponente requieren una gran preparación física. Si los jugadores no pueden mantener una alta intensidad durante todo el encuentro, la ejecución de los planes tácticos también se vuelve difícil.
Pochettino quiere convertir al United en un equipo que corra
En la filosofía de entrenamiento de Mauricio Pochettino, la alta intensidad, la presión activa y el movimiento colectivo ocupan un lugar importante. De los equipos que dirige se exige presionar al oponente en cada parte del campo, luchar por el balón y pasar rápidamente de la defensa al ataque.
Por esta razón, para el técnico argentino, la condición física de los jugadores no es solo un indicador adicional, sino la base fundamental del sistema táctico.
Según los informes, se espera que Pochettino también preste especial atención a la preparación física en el Manchester United. Se ha informado que su hijo, Sebastiano, también podría participar en el cuerpo técnico como especialista.
¿Cuándo comenzará el trabajo de Pochettino en el Manchester United?
Recordemos que el Manchester United anunció oficialmente el 13 de noviembre que se había llegado a un acuerdo con Mauricio Pochettino. Según el club, el técnico argentino comenzará a dirigir al equipo a partir del 18 de noviembre.
Llegará a Manchester después de finalizar sus compromisos con la selección nacional de EE. UU. Se espera que la primera prueba importante de Pochettino sea el partido contra el Liverpool el 22 de noviembre.
No es casualidad que el nuevo entrenador haga hincapié en la preparación física desde sus primeros pasos. Después de todo, el problema del «Manchester United» no solo se manifiesta en los resultados, sino también en el movimiento y la intensidad en el campo.
Ahora la pregunta principal es: ¿cuánto podrá cambiar Pochettino al equipo en poco tiempo? Si logra mejorar la condición física de los jugadores y formar un equipo que juegue a un ritmo alto, podría comenzar una nueva era en Old Trafford. Sin embargo, para ello se requiere no solo cambiar la rutina de descanso, sino también demostrar los cambios con resultados en el campo.
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