Pochettino quiere iniciar su primer cambio en el Manchester United

Manchester Unitedse prepara para cambios importantes con el inicio de la era de Mauricio Pochettino. El técnico argentino ha establecido la mejora de la condición física del equipo como una de sus prioridades. Con este fin, se ha informado que planea cancelar el día de descanso habitual después de los partidos y convocar a los jugadores a la base del club para sesiones de recuperación. Según la información difundida por The Touchline, Pochettino quiere cambiar la práctica de que los miembros del equipo pasen el día después del partido descansando por completo. Ahora, en lugar de irse a casa, se espera que los jugadores acudan a la base de Carrington para participar en programas de recuperación específicos. Pochettino quiere cambiar la rutina establecida en la era de Michael Carrick Anteriormente, bajo la dirección de Michael Carrick, los jugadores del «Manchester United» solían tener un día de descanso completo después de los partidos. El nuevo entrenador tiene la intención de cambiar este enfoque. Se espera que este cambio se implemente no para sobrecargar a los jugadores, sino para recuperar correctamente el organismo después de los partidos, controlar la condición física y organizar sistemáticamente la preparación para los próximos encuentros.

En el fútbol moderno, el proceso de recuperación es una parte importante del entrenamiento. Puede incluir actividad física ligera, relajación muscular, fisioterapia y programas de recuperación individuales. Por ello, la presencia de los jugadores en la base permite trabajar individualmente con cada uno de ellos. «Manchester United» se queda atrás en la Premier League en indicadores físicos La razón de esta decisión de Pochettino se atribuye a los indicadores físicos del equipo en la Premier League inglesa. Según la información de The Touchline, el Manchester United ocupa los últimos lugares del campeonato en una serie de direcciones estadísticas importantes: Distancia total recorrida — puesto 19;

Distancia recorrida a alta velocidad — puesto 17;

Velocidad máxima promedio durante el juego — puesto 19. Estas cifras muestran que el equipo enfrenta serios problemas en términos de movilidad en el campo y mantenimiento de un ritmo alto. Especialmente en el fútbol moderno, la presión, los ataques rápidos y la presión constante sobre el oponente requieren una gran preparación física. Si los jugadores no pueden mantener una alta intensidad durante todo el encuentro, la ejecución de los planes tácticos también se vuelve difícil. Pochettino quiere convertir al United en un equipo que corra En la filosofía de entrenamiento de Mauricio Pochettino, la alta intensidad, la presión activa y el movimiento colectivo ocupan un lugar importante. De los equipos que dirige se exige presionar al oponente en cada parte del campo, luchar por el balón y pasar rápidamente de la defensa al ataque. Por esta razón, para el técnico argentino, la condición física de los jugadores no es solo un indicador adicional, sino la base fundamental del sistema táctico.