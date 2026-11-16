UFC 337 anunciado oficialmente: un torneo histórico se celebrará en Orlando en 2027

Cabe destacar que este será el primer torneo numerado de la UFC que se realice en Orlando. Los cuatro eventos anteriores se llevaron a cabo en el mismo recinto, entonces conocido como Amway Center, ahora llamado Kia Center.

La promoción anunció esto durante la transmisión de UFC 334. De esta manera, la UFC regresa a Orlando tras varios años de pausa. Esta ciudad será sede de un evento de la UFC por quinta vez en la historia de la organización.

El torneo UFC 337 se celebrará el sábado 20 de febrero de 2027 en el Kia Center, ubicado en Orlando, Florida, Estados Unidos.

La UFC ha confirmado oficialmente otra fecha importante en su calendario de 2027. La promoción de MMA más influyente del mundo regresará a Orlando en febrero. Esta vez, el evento no será un simple Fight Night, sino un torneo numerado: UFC 337. Lo más interesante es que la organización aún no ha revelado quiénes subirán al octágono.

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¿Quiénes están en la cartelera del torneo por ahora?

Hasta el momento, la lista de combates para UFC 337 no ha sido publicada. No hay información oficial sobre la pelea estelar, los combates por el título ni otros participantes del evento.

Por lo tanto, no es correcto tomar los informes sobre atletas específicos o posibles rivales como información confirmada. Se espera que la UFC presente la cartelera del torneo gradualmente en los próximos días.

Para los aficionados, el principal interés radica en saber qué combates enriquecerán el primer evento numerado en Orlando y qué estrellas elegirá la organización para la pelea central de la noche.

¿Cómo comienza la UFC el año 2027?

El calendario de la UFC para principios de 2027 se está volviendo cada vez más claro. Entre los torneos numerados, el primero del año será UFC 336, que se llevará a cabo el 30 de enero en el Scotiabank Arena de Toronto, Canadá.

En este torneo están programados dos combates por el título: el campeón de peso mosca, Joshua Van, defenderá su cinturón contra Manel Kape. Además, Carlos Prates se enfrentará a Michael Morales por el título interino de peso wélter.

Después, la UFC celebrará eventos en Sídney, Australia, y Cleveland, Estados Unidos, durante el mes de febrero. El 20 de febrero llegará el turno de UFC 337.

Por lo tanto, se espera que los primeros meses de 2027 sean muy intensos para los fans de las MMA. Los torneos numerados en Toronto y Orlando podrían convertirse en los eventos deportivos más comentados del nuevo año.

Ahora, toda la atención está centrada en la cartelera de UFC 337. Quiénes pelearán en este torneo histórico en Orlando y cuál será el combate principal sigue siendo un misterio por ahora.