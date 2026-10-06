Polémica sobre la participación de la RD Congo en el Mundial

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Polémica sobre la participación de la RD Congo en el Mundial

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) se encuentra en el centro de una grave controversia. Según informa The New York Times basándose en documentos internos, los abogados de la organización descubrieron que un jugador alineado por la selección de la República Democrática del Congo cometió una infracción reglamentaria. Este hecho pone en riesgo la participación de la selección congoleña, que clasificó al Mundial tras 52 años de ausencia, y ha provocado la indignación de la parte nigeriana. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el conflicto surgió tras una queja de la selección de Nigeria. Los nigerianos, derrotados por el Congo, exigieron una revisión de la elegibilidad de un jugador rival. Las investigaciones revelaron que, aunque el portero Lionel Mpasi había jugado en las categorías inferiores de Francia, los documentos oficiales necesarios para su cambio de nacionalidad no fueron tramitados correctamente por la FIFA.

Decisión de la FIFA y documentos confidenciales

Los documentos indican que este tipo de infracción suele conllevar una derrota técnica en todos los partidos disputados. Sin embargo, a pesar de los riesgos, la FIFA permitió que la República Democrática del Congo disputara el partido de repesca contra Jamaica. Como resultado, los congoleños ganaron el encuentro decisivo y obtuvieron su pase al Mundial.

La correspondencia interna a la que tuvo acceso The New York Times muestra que la directiva y los comités legales de la FIFA barajaron varias opciones, como otorgar la victoria a Nigeria, imponer multas económicas, sustituir al Congo por Nigeria en la repesca o no tomar medidas por la presentación tardía de la queja. Finalmente, la FIFA anunció que cerró el caso por motivos técnicos.

Precedentes similares

Representantes del organismo justificaron su decisión basándose en la independencia de los comités y el reglamento vigente, asegurando que el presidente Gianni Infantino no intervino. No obstante, el caso genera dudas en la comunidad futbolística, ya que existen precedentes históricos.

En 2016, tras descubrirse que Grecia alineó a un jugador que había participado con las selecciones juveniles de Australia, la FIFA le otorgó una derrota técnica en el partido contra Turquía. Asimismo, en las eliminatorias para el Mundial 2018, Bolivia fue sancionada por una infracción similar. La Federación Nigeriana de Fútbol continúa exigiendo justicia en este caso.

RD CongoNigeriaFIFACopa del MundoLionel Mpasi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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