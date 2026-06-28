Mundial 2026: Conocida la alineación de la RD Congo

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Mundial 2026: Conocida la alineación de la RD Congo

Faltan pocos minutos para el inicio del decisivo encuentro entre la República Democrática del Congo y Uzbekistán, correspondiente a la jornada 3 del grupo K de la Copa del Mundo. El seleccionador africano ha anunciado los jugadores que iniciarán el partido como titulares.

El encuentro comenzará en el Atlanta Stadium a las 04:30, hora de Tashkent.

Alineación inicial de la RD Congo:

  • Portero: Lionel Mpasi

  • Defensas: Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku

  • Centrocampistas / Delanteros: Nathanaël Mbuku, Samuel Mutussami, Bryan Chipenga, Noah Sadiki, Cédric Bakambu, Yoane Vissa

Detalles oficiales del partido:

Encuentro

RD Congo — Uzbekistán

Torneo

Mundial 2026, Fase de grupos, Jornada 3

Estadio

Atlanta Stadium (EE. UU.)

Hora de inicio

Hora de Tashkent 04:30

Cabe recordar que este partido es fundamental para que la selección de Uzbekistán mantenga sus posibilidades de alcanzar los play-offs. Nuestros representantes necesitan una victoria contundente para pasar a la siguiente ronda.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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