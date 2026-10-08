Detalles del sensacional combate de Isroil Madrimov en Taskent

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Detalles del sensacional combate de Isroil Madrimov en Taskent

Una de las brillantes estrellas del boxeo profesional uzbeko, ex campeón mundial Isroil Madrimov disputará su próximo gran combate ante los aficionados de la capital. Según el servicio de prensa de la Federación de Boxeo Profesional de Uzbekistán, nuestro maestro de los guantes, famoso bajo el apodo de «The Dream» 30 de octubre subirá al ring en el magnífico complejo « Humo Arena » en Taskent.

En esta velada, Madrimov se enfrentará al experimentado noqueador azerbaiyano, conocido en el ring profesional por sus golpes contundentes, Seymur « Grey Wolf » Isayev quien será su rival.

El camino de «The Dream»: de Magomed Kurbanov a Crawford y Ortiz

Isroil Madrimov es uno de los pocos boxeadores uzbekos que ha competido contra los rivales más serios de la élite mundial:

  • Alcanzar el título mundial: En marzo de 2024, nuestro compatriota derrotó al ruso Magomed Kurbanov por un brillante nocaut técnico en el 5.º asalto, alzando el prestigioso título mundial WBA en la categoría de peso superwélter;

  • Enfrentamientos con superestrellas: Posteriormente, Madrimov disputó combates dramáticos y reñidos de 12 asaltos contra los nombres más grandes del boxeo moderno: el campeón indiscutible Terence Crawford y el famoso noqueador invicto Vergil Ortiz ganándose el reconocimiento mundial;

  • Un regreso exitoso: De vuelta al ring en enero de 2026, Isroil continuó su racha victoriosa al derrotar de manera convincente al colombiano Luis David Salazar por puntos.

¿Quién es el rival? El peligroso zurdo y noqueador — Seymur Isayev

El maestro de los guantes azerbaiyano que visitará Taskent también posee importantes logros en su carrera:

  • El estilo del «Lobo Gris»: Apodado «Grey Wolf», Seymur Isayev destaca por su incómodo estilo de zurdo y su capacidad para desequilibrar al rival con un solo golpe potente;

  • Títulos: Durante su carrera profesional, Isayev ha ganado el título de campeón mundial de la UBO (Universal Boxing Organization) y ha tenido éxito en varios combates internacionales importantes.

Títulos y gran experiencia: del amateurismo a la élite

Isroil Madrimov ha escrito su nombre en la historia del deporte uzbeko no solo como profesional, sino también en el boxeo amateur:

  • Logros como amateur: Es campeón asiático de 2017 en la categoría de 75 kg, medallista de oro en los Juegos Asiáticos de 2018 y medallista de plata en los Juegos Asiáticos de 2014;

  • Títulos regionales: Además del título mundial profesional, ha ganado con éxito los títulos WBA Inter-Continental e IBF Inter-Continental en la categoría superwélter.

Este duelo, que tendrá lugar el 30 de octubre en la «Humo Arena», se considera un paso estratégico importante para que Isroil Madrimov consolide su estatus como aspirante al título mundial.

Isroil MadrimovSeymur IsayevHumo ArenaFederación de Boxeo de UzbekistánBoxeo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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