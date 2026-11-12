Gran noche de boxeo en Taskent: Israil Madrimov peleará en el «Humo Arena»

Se ha anunciado oficialmente la nueva fecha de la velada de boxeo profesional que los aficionados al deporte uzbekos esperaban con ansias. Lift Promotions la promotora, en colaboración con el WBC, organizará la próxima gran noche de boxeo en el magnífico complejo «Humo Arena» en la ciudad de Taskent.

Combate estelar y estrellas esperadas

En el combate principal de la velada, nuestro compatriota, ex campeón de la WBA en peso superwélter, Israil Madrimov subirá al ring contra el boxeador azerbaiyano Seymur Isayev.

Además, la participación del atleta favorito de los aficionados, el campeón olímpico Lazizbek Mullojonov en este torneo es una gran noticia para todos.