Gran noche de boxeo en Taskent: Israil Madrimov peleará en el «Humo Arena»
Se ha anunciado oficialmente la nueva fecha de la velada de boxeo profesional que los aficionados al deporte uzbekos esperaban con ansias. Lift Promotions la promotora, en colaboración con el WBC, organizará la próxima gran noche de boxeo en el magnífico complejo «Humo Arena» en la ciudad de Taskent.
Combate estelar y estrellas esperadas
En el combate principal de la velada, nuestro compatriota, ex campeón de la WBA en peso superwélter, Israil Madrimov subirá al ring contra el boxeador azerbaiyano Seymur Isayev.
Además, la participación del atleta favorito de los aficionados, el campeón olímpico Lazizbek Mullojonov en este torneo es una gran noticia para todos.
Detalles de la noche de boxeo
Información
Fecha
10 de diciembre, a las 18:00
Lugar
Complejo «Humo Arena», Taskent
Organizadores
En asociación con Lift Promotions y el WBC
Combate estelar
Israil Madrimov — Seymur Isayev
Otra estrella participante
Lazizbek Mullojonov
Razones del aplazamiento del torneo
Recordamos que esta competición estaba programada inicialmente para el 30 de octubre. Sin embargo, debido a problemas técnicos de organización, los combates fueron pospuestos. Ahora, el 10 de diciembre, los aficionados disfrutarán de combates intensos y sin tregua.
En su opinión, ¿qué resultados obtendrán Israil Madrimov y Lazizbek Mullojonov en sus combates? ¡Deje su opinión en los comentarios!
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