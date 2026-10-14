¿Por qué se pospuso el combate entre Israil Madrimov y Seymur Isayev?

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¿Por qué se pospuso el combate entre Israil Madrimov y Seymur Isayev?

En el magnífico complejo «Humo Arena» de Taskent, el próximo gran torneo internacional de boxeo profesional programado ha sido pospuesto. Como parte del evento, el ex campeón mundial de la WBA, el boxeador uzbeko Israil Madrimovera muy esperado en el cuadrilátero.

El organizador del torneo, Lift Promotions la empresa promotora, se dirigió a los aficionados para anunciar oficialmente que la velada de boxeo ha sido trasladada al 10 de diciembre. informó.

Explicación de los organizadores: ¿Cuál es la razón?

La empresa emitió un comunicado oficial sobre la velada de boxeo organizada en asociación con la Federación de Boxeo Profesional de Uzbekistán:

  • Factores organizativos: «¡Estimados aficionados! La 'Velada Internacional de Boxeo Profesional' prevista para el 30 de octubre en la 'Humo Arena' ha sido pospuesta al 10 DE DICIEMBRE por razones organizativas», señala el mensaje;

  • Seguridad y confianza de los aficionados: La empresa promotora se disculpó por la situación, subrayando que la confianza de los aficionados y el cumplimiento de los altos estándares de seguridad del evento son prioridades absolutas;

  • El programa no cambia: Se espera que la cartelera de combates previstos y los enfrentamientos principales se mantengan en diciembre.

¿Quién será el oponente de Israil Madrimov?

Israil Madrimov, que peleará ante su público local, se enfrenta a una prueba seria:

  • Sobre el oponente: El ex campeón mundial se enfrentará al experimentado boxeador azerbaiyano y noqueador Seymur Isayev será su rival;

  • Alto objetivo: Para Madrimov, bien posicionado en el ranking mundial, esta victoria en Taskent es uno de los pasos más importantes hacia la recuperación del cinturón de campeón;

  • La atmósfera de boxeo en la capital: En diciembre, en la «Humo Arena», está previsto que no solo Madrimov, sino también otros brillantes boxeadores de nuestro país se enfrenten a rivales internacionales.

Los aficionados ahora podrán disfrutar de una de las noches de boxeo más grandes del año el 10 de diciembre en el corazón de la capital.

Israil MadrimovLift PromotionsHumo ArenaSeymur IsayevBoxeo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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