Una de las leyendas del fútbol brasileño, Romário, ha expresado una vez más abiertamente su descontento con el trabajo del seleccionador nacional Carlo Ancelotti. El exdelantero acusó al técnico italiano de no haber aportado ninguna innovación al juego del equipo y pidió su dimisión. En su opinión, la selección brasileña podría jugar bajo la dirección de un entrenador mejor. Esta declaración de Romário no es una simple crítica. Destacando que no es indiferente al destino de la selección, afirmó tener derecho a expresar su opinión utilizando su reputación y su voz ante el público. « ¡Dimite! » — Romário se dirige a Ancelotti En una reacción publicada en redes sociales, Romário respondió a los comentarios de Ancelotti sobre las críticas recibidas.

« En respuesta, quiero decir esto: sí, hablo mucho, porque nuestra selección no me es indiferente. Tengo derecho a expresar mi opinión. Tengo mi reputación y mi voz. En cuanto al trabajo de Ancelotti, no ha aportado ninguna innovación al juego del equipo. Lo diré de nuevo: ¡dimite! Nombraremos a otro entrenador que trabaje mejor que tú », declaró el exfutbolista brasileño. De este modo, Romário intensificó sus críticas, señalando abiertamente a la dirección de la selección la necesidad de reconsiderar la cuestión del entrenador. ¿Cuándo asumió Ancelotti la dirección de la selección de Brasil? Carlo Ancelotti fue nombrado seleccionador de Brasil en 2025. El contrato firmado con el técnico italiano tiene vigencia hasta finales de julio de 2030. Su nombramiento había generado grandes expectativas en torno a la Canarinha. Sin embargo, la reciente declaración de Romário demuestra que las críticas sobre el juego del equipo y el trabajo del entrenador persisten.