Según «Clarín», el documento legal que prepara Messi establece que el uso de su nombre, imagen y videos con fines comerciales o publicitarios debe realizarse únicamente con su consentimiento personal.

Este proceso ocurre en medio de investigaciones sobre la gestión financiera de la AFA y reportes sobre un enfriamiento en la relación entre Messi y el presidente de la organización, Claudio Tapia.

Lionel Messi Se ha informado que Lionel Messi está tomando medidas para proteger sus derechos en su relación con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según el diario argentino «Clarín», el jugador ha contratado a un equipo legal y está preparando una solicitud formal sobre las normas de uso de su nombre, imagen y material audiovisual.

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Sin embargo, no hay certeza sobre si el documento ya ha sido enviado a la AFA. Las fuentes del diario ofrecen información contradictoria: algunos afirman que la notificación legal ya fue entregada, mientras que otros señalan que el documento está listo pero aún no ha sido enviado formalmente.

Por lo tanto, no debe tomarse como un hecho confirmado que la solicitud de Messi haya sido presentada oficialmente ante la AFA.

La gestión de la AFA bajo investigación

Uno de los temas principales que rodean a la Asociación del Fútbol Argentino está relacionado con sus finanzas, la distribución de fondos y el control sobre sus movimientos.

Según los informes, las actividades del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y del tesorero de la organización, Pablo Toviggino, también están siendo examinadas como parte de la investigación.

Existen sospechas en la investigación de que los verdaderos beneficiarios de grandes sumas de dinero destinadas a los clubes de fútbol argentinos podrían haber sido ocultados a través de empresas registradas en el extranjero.

Hasta el momento no se ha anunciado una conclusión legal definitiva sobre estos casos. Por ello, no sería correcto interpretar las sospechas planteadas en la investigación como infracciones probadas.

Relaciones entre Messi y la directiva de la AFA

Fuentes de «Clarín» han indicado que la relación entre Messi y el presidente de la asociación, Claudio Tapia, se ha enfriado en los últimos tiempos.

Sin embargo, no se ha confirmado una relación directa entre la medida legal del jugador y las investigaciones financieras. Tampoco se ha dado una explicación oficial sobre las razones de esta decisión de Messi.

Por el momento, ni Lionel Messi ni Claudio Tapia han hecho comentarios públicos sobre la situación.

En conclusión, lo único que se sabe hasta ahora es que Messi busca aclarar legalmente las normas de uso comercial de su nombre e imagen. La presentación oficial del documento y la reacción de la AFA siguen siendo una incógnita.