La leyenda del fútbol brasileño Ronaldinho celebró en Dubái una de las antiguas tradiciones kazajas, el «tusau-keser», para un niño kazajo. Según esta costumbre, se cortan las ataduras de los pies de un niño que apenas comienza a caminar. Esto simboliza el deseo de que dé pasos audaces y afortunados en el futuro.

La curiosa historia comenzó con una elección única del niño. Su padre le mostró fotos de personalidades famosas como Lionel Messi, Gennady Golovkin, Mike Tyson y Elon Musk, preguntándole a quién elegía. Sin dudarlo, el niño señaló la foto del futbolista brasileño Ronaldinho.

Algún tiempo después, la familia logró reunirse con Ronaldinho en los Emiratos Árabes Unidos. Le pidieron a la leyenda del fútbol que realizara el ritual del «tusau-keser» para su hijo. Ronaldinho aceptó la propuesta y cortó las ataduras de los pies del niño.

El padre del niño agradeció al futbolista, expresando su esperanza de que su hijo también se convierta en una persona exitosa y reconocida, al igual que Ronaldinho.