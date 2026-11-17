La selección nacional de Brasil deleitó a sus aficionados con una gran victoria en su último partido amistoso. Tras la inesperada derrota ante Japón, los «pentacampeones» esta vez Singapur contra la selección nacional con un marcador de 7:0 celebraron una victoria contundente.

El triplete rápido de Vinícius y el festival de goles

Desde el inicio del encuentro, los brasileños tomaron la iniciativa. Se informó que el marcador fue abierto apenas al minuto 9 por Vinícius Júnior Solo seis minutos después, el delantero volvió a anotar su nombre en el marcador para registrar un doblete. Antes de cumplirse el minuto 21, Vinícius culminó otro ataque con un gol, completando así su triplete en la primera mitad.

Después de eso, los brasileños no detuvieron sus ataques: