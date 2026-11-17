7 goles: Brasil se desquita de Singapur tras una derrota humillante
La selección nacional de Brasil deleitó a sus aficionados con una gran victoria en su último partido amistoso. Tras la inesperada derrota ante Japón, los «pentacampeones» esta vez Singapur contra la selección nacional con un marcador de 7:0 celebraron una victoria contundente.
El triplete rápido de Vinícius y el festival de goles
Desde el inicio del encuentro, los brasileños tomaron la iniciativa. Se informó que el marcador fue abierto apenas al minuto 9 por Vinícius Júnior Solo seis minutos después, el delantero volvió a anotar su nombre en el marcador para registrar un doblete. Antes de cumplirse el minuto 21, Vinícius culminó otro ataque con un gol, completando así su triplete en la primera mitad.
Después de eso, los brasileños no detuvieron sus ataques:
en el minuto 31 el joven talento Endrick puso el 4:0 en el marcador.
En la segunda parte, Estêvão (minuto 51) y Rayan (minuto 65) añadieron un gol cada uno a su cuenta.
En el minuto 74, el defensa singapurense Raul Suhaimi anotó en su propia portería (autogol), asegurando el resultado final de 7:0.
Participantes del partido
Ranking FIFA
Resultado del partido
Brasil
6º lugar
7 (Victoria)
Singapur
149º lugar
0 (Derrota)
Contexto y alineaciones
Recordemos que la selección de Brasil había perdido 2:3 contra Japón en un amistoso el 14 de noviembre. Esta gran victoria ayudó al equipo a recuperarse mentalmente y recuperar la confianza de los aficionados.
Los equipos se alinearon de la siguiente manera:
Singapur: Mahbud, Hariss (Bukhari, 58), Baharudin (Chu, 89), Zulkifli (Que, 59), Mahler (Anuar, 70), Ryhan (Teh, 89), Song (Shahin, 71), Nakamura (Mao, 88), Stewart (Akbar, 88), Shahiran (Pereira, 89), Ikhsan Fandi (Tan, 70).
Brasil: Lucas Perri, Gabriel dos Santos (Vitor Reis, 60), Jonathan Jesus (Arthur Dias, 71), Douglas Santos, Vanderson Scardovelli, Bruno Guimarães (Marlon Gomes, 61), Rayan (André Luís, 80), João Gomes (Allan Elias, 60), Vinícius Júnior (Gabriel Bontempo, 60), Estêvão (Alison Santana, 70), Endrick.
¿Cómo crees que influirá la actuación prolífica de Vinícius Júnior y la gran victoria del equipo en los próximos partidos oficiales de Brasil? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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