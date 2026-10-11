¿Ha perdido Eldor Shomurodov la oportunidad de alcanzar a Osimhen y Salah?

En el partido correspondiente a la 7ª jornada de la Süper Lig turca, el Istanbul Başakşehir visitó al Konyaspor. En un encuentro muy disputado, no se marcaron goles y el partido terminó con un empate 0-0.

El famoso portal de estadísticas Flashscore evaluó las actuaciones de los participantes en este encuentro, incluidos los legionarios uzbekos Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev.

Uzbekos Estadísticas de los jugadores: ¿Qué nota recibieron?

La participación de nuestros compatriotas en el Istanbul Başakşehir durante esta jornada fue dispar:

Eldor Shomurodovrecibió una nota de 6,5: El capitán de la selección nacional de Uzbekistán fue titular y jugó los 90 minutos completos. El portal Flashscore valoró las acciones útiles del delantero con 6,5 puntos en este partido sin goles;

Sin nota para Fayzullayev: Otro de nuestros talentosos jugadores, Abbosbek Fayzullayev, entró al campo en el minuto 80 sustituyendo a Bertuğ Özgür. Debido al poco tiempo de juego, el portal no asignó una calificación al jugador;

El mejor del partido: La nota más alta del encuentro fue para el portero del Başakşehir, Muhammed Şengezer, quien mantuvo su portería a cero (7,3 puntos). Los visitantes tuvieron una ligera ventaja en la calificación media de los clubes (6,4 frente a 6,2).

Silencio en la carrera por el pichichi: Nadie pudo marcar

Eldor Shomurodov, máximo goleador de la temporada pasada en la Süper Lig, está defendiendo su título dignamente esta temporada. Sin embargo, la 7ª jornada fue recordada por una anomalía en la lucha de los goleadores:

El freno de los líderes: Mohamed Salah y Gift Orban, que lideran la tabla con 7 goles cada uno, abandonaron el campo sin marcar y no pudieron aumentar sus cifras;

La oportunidad para Shomurodov y sus perseguidores: El trío que les sigue con seis goles cada uno — Eldor Shomurodov, Victor Osimhen y Vedat Muriqi — tampoco logró perforar la portería rival en esta jornada, perdiendo la oportunidad de alcanzar a los líderes.

La eficacia de Shomurodov esta temporada

Mostrando un gran estado de forma desde el inicio de la temporada, Shomurodov ya cuenta con 6 goles importantes en su haber:

Equipos a los que ha marcado un gol: Kocaelispor, Trabzonspor, Kasımpaşa y el vigente campeón Galatasaray;

Partido con doblete: El encuentro contra el club Gençlerbirliği.

El empate contra el Konyaspor y la falta de gol de los líderes demuestran que la lucha por la Bota de Oro en el campeonato turco será aún más intensa en las próximas jornadas.