En la octava jornada de la Süper Lig turca, el equipo de Estambul Istanbul Başakşehir logró una victoria remontada por 2-1 en casa ante el Gaziantep. En este encuentro, el capitán de la selección nacional de Uzbekistán, quien se convirtió en uno de los protagonistas tras registrar 1 gol y 1 asistencia, Eldor Shomurodovno pasó desapercibido para las plataformas de análisis internacionales.

El portal estadístico de renombre mundial Flashscore evaluó las acciones de los participantes tras el partido y publicó las estadísticas completas de Shomurodov.

Los números de Shomurodov: 7,5 de nota y 78% de precisión

Los algoritmos de la plataforma valoraron positivamente el trabajo efectivo de nuestro compatriota en el campo:

Calificación de 7,5: El desempeño de Eldor Shomurodov fue calificado por Flashscore con 7,5 puntos y fue reconocido como uno de los mejores jugadores de su equipo;

Tiros y goles esperados (xG): El delantero realizó 1 tiro a puerta y lo convirtió en gol, con un índice de goles esperados (xG) de 0,71 ;

Toques de balón y precisión de pase: El delantero tocó el balón 41 veces durante el partido, 4 de ellas dentro del área rival. De los 27 pases realizados, 21 llegaron a su destino (precisión del 78%);

Duelos y regates: Shomurodov intentó regatear a sus rivales en 3 ocasiones, logrando un regate exitoso (33%).

Los mejores jugadores de los equipos

Según Flashscore, los futbolistas con mayor puntuación en el campo fueron:

El mejor del Başakşehir: En el equipo de Estambul, el centrocampista Skov Olsen fue nombrado el jugador más valioso con 7,7 puntos;

El líder del Gaziantep: En las filas de los visitantes, el delantero polaco Katsper Kozlovskiy también fue merecedor de una nota de 7,7;

Situación de puntos: Tras esta victoria, el Başakşehir alcanzó los 11 puntos, mientras que el Gaziantep se mantiene con 8.

Intensa carrera por la «Bota de Oro»: Shomurodov entre los líderes con 7 goles

El gol marcado en este partido fue el séptimo del delantero de 31 años en el campeonato turco esta temporada:

Los cuatro primeros: Actualmente, la carrera por el máximo goleador de la Süper Lig está liderada por Eldor Shomurodov, Mohamed Salah (Trabzonspor), Vedat Muriqi (Fenerbahçe) y Gift Orban (Amed) con 7 goles cada uno;

Estrellas perseguidoras: Les siguen las estrellas mundiales Victor Osimhen (Galatasaray) y Dušan Vlahović (Beşiktaş), con 6 goles cada uno.

La capacidad de Eldor Shomurodov para marcar goles regularmente y registrar altas estadísticas en el campeonato turco demuestra claramente que se ha convertido en uno de los delanteros más peligrosos, no solo del Başakşehir, sino de toda la liga.