Eldor Shomurodov marcó otro gol crucial en el campeonato turco. El capitán de la selección de Uzbekistán inició la remontada de su equipo contra el Çorum con un potente disparo de larga distancia. Tras ir perdiendo por dos goles, el İstanbul Başakşehir logró una victoria heroica por 4-2.

En la 12.ª jornada de la liga turca, el İstanbul Başakşehir recibió al Çorum. El encuentro comenzó muy difícil para los locales. Sin embargo, Eldor Shomurodovcambió la situación con un gol magnífico, convirtiéndose en uno de los factores clave para la victoria.

A pesar de ir perdiendo por dos goles, el Başakşehir presionó al rival en los minutos finales y dio la vuelta al marcador en cuestión de instantes.

El Çorum toma ventaja con dos goles

En el minuto 29, Jesús Ramírez anotó el primer gol para los visitantes. El Çorum se puso por delante, poniendo al club de Estambul en una situación complicada.

En el minuto 68, Ermin Zec marcó otro gol. La situación del Başakşehir se agravó: los locales perdían 0-2.

Aunque parecía que el destino del partido estaba sellado, Eldor Shomurodovcambió el guion del encuentro con sus acciones en el campo y sus ataques constantes.

Tras el golazo de Shomurodov, el Başakşehir despertó

En el minuto 78, Eldor Shomurodov lanzó un disparo potente y preciso desde fuera del área, clavando el balón en la escuadra. Este gol del delantero uzbeko no solo recortó distancias, sino que dio confianza y fuerza a su equipo para la remontada.

El disparo de Shomurodov fue el punto de inflexión para el Başakşehir. En lugar de replegarse, los locales intensificaron su presión sobre la portería rival.

Tras el gol, la iniciativa pasó al club de Estambul. Aprovechando los espacios en la defensa rival, el Başakşehir empató rápidamente y terminó llevándose la victoria.

Bertuğ Yıldırım completa una remontada histórica con un hat-trick

Bertuğ Yıldırım, que entró desde el banquillo, se convirtió en el héroe del tramo final del partido.

Empató en el minuto 82, puso a su equipo por delante en el 86 y marcó otro gol en el 90+1 para completar su hat-trick.

El Başakşehir, que perdía 0-2, ganó 4-2 en cuestión de minutos. Fue una de las remontadas más dramáticas de la 12.ª jornada de la Süper Lig.

La actuación de Shomurodov calificada con un 7,5

El portal especializado Flashscore calificó la actuación de Eldor Shomurodov con un 7,5.

La mejor puntuación del Başakşehir fue para el autor del hat-trick, Bertuğ Yıldırım, elegido mejor jugador del partido con un 9,1.

Otros jugadores del equipo también recibieron buenas notas:

Bertuğ Yıldırım — 9,1

Ivana Brnić — 8,6

Jakub Kamiński — 8,3

Eldor Shomurodov — 7,5

El Başakşehir escala en la tabla

Tras esta victoria, el İstanbul Başakşehir suma 20 puntos y asciende al 7.º puesto de la liga turca.

El Çorum se queda con 16 puntos.

Para Eldor Shomurodov, este gol fue el episodio decisivo que influyó en el resultado. El capitán uzbeko dio el impulso necesario para devolver a su equipo al partido. Tras su golazo, la confianza del Başakşehir creció, cambiando radicalmente el final del encuentro.