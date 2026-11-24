Eldor ShomurodovTras el supergol de Eldor Shomurodov contra el Çorum, el İstanbul Başakşehir remontó un 0-2 para ganar 4-2. Después del partido, el entrenador del club de Estambul, Nuri Şahin, habló sobre los movimientos del delantero uzbeko en la primera parte, las instrucciones dadas en el descanso y los cambios tácticos.

En la 12ª jornada del campeonato turco, el İstanbul Başakşehir disputó un partido dramático en casa contra el Çorum. Mientras los visitantes ganaban 2-0 en el minuto 68, diez minutos después, Eldor Shomurodovdesencadenó un cambio de guion radical con su supergol desde larga distancia.

Los goles de Bertuğ Yıldırım en los minutos 82, 86 y 90+1 dieron al Başakşehir una victoria de carácter por 4-2.

Sin embargo, tras el partido, los comentarios de Nuri Şahin, especialmente Eldor Shomurodovsobre sus explicaciones respecto al rol del jugador en el campo, fueron notables.

Los movimientos de Shomurodov fueron corregidos en el descanso

Nuri Şahin Eldor Shomurodovdijo que se movió mucho en la primera parte, pero que esta vez sus desplazamientos excesivos no eran necesarios para el equipo. Según el entrenador, el Başakşehir necesitaba más jugadores en el área y multiplicar los centros.

« Shomurodov se movió mucho en la primera parte, permutó demasiado. Normalmente queremos que se mueva exactamente así, pero hoy no era necesario. Teníamos que entrar al área con más jugadores. »

« Hoy necesitábamos más centros y llenar el área de penalti. En el descanso se lo expliqué a Eldor y a los jugadores », dijo Nuri Şahin.

Esta instrucción sirvió para modificar el enfoque táctico del equipo en la segunda parte. Los movimientos de Shomurodov también se centraron en ejecutar las tareas ofensivas con mayor precisión y aumentar el número de jugadores en el área.

La entrada de Bertuğ Yıldırım fue el punto de inflexión táctico

Nuri Şahin destacó que la entrada de Bertuğ Yıldırım y Umut Bozok cambió la situación en ataque. Según el entrenador, tras el cambio táctico, el equipo empezó a crear pases más precisos y situaciones peligrosas.

« Después de meter a Bertuğ Yıldırım junto a Umut Bozok, la táctica cambió y se crearon pases más precisos y situaciones más claras. Ahora, después del partido, puedo decir que nuestra decisión fue la correcta », dijo Şahin.

Tras esta decisión del entrenador, el Başakşehir se volvió más incisivo en ataque. Bertuğ Yıldırım marcó tres goles en poco tiempo, convirtiéndose en el héroe del partido.

« Soy quien más critica a Bertuğ, pero también quien más lo apoya »

Al hablar de Bertuğ Yıldırım, Nuri Şahin elogió el talento del jugador. El entrenador destacó que debe utilizar sus capacidades de forma más eficiente y explicó el equilibrio entre la crítica y el apoyo.

« Soy la persona que más critica a Bertuğ. Al mismo tiempo, soy quien más se esfuerza por apoyarlo. »

« Bertuğ debe entender esto. Debe utilizar su talento de la manera más eficiente posible. Desafortunadamente, no hay lugar para las emociones en el fútbol. Yo también soy una persona emocional, pero aquí no hay que dejarse llevar. Cuando llega la oportunidad, debe aprovecharla », dijo el entrenador del club de Estambul.

Şahin señaló que el hecho de que Bertuğ Yıldırım no pudiera ir a la Copa del Mundo afectó al jugador mentalmente. Esta situación entristeció no solo al jugador, sino también al club.

No ir a la Copa del Mundo afectó a Bertuğ

Nuri Şahin declaró que se había elaborado un plan especial con Bertuğ Yıldırım durante la segunda parte de la temporada pasada, siendo el objetivo principal ayudar al jugador a participar en la Copa del Mundo. Sin embargo, debido a la decisión del entrenador de la selección nacional, este plan no pudo realizarse.

« El hecho de que no pudiera ir a la Copa del Mundo le afectó mucho. Esta situación también nos entristeció profundamente. De hecho, teníamos un plan para él en la segunda mitad de la temporada pasada. Nuestro objetivo principal era enviarlo a la Copa del Mundo. Desafortunadamente, debido a la decisión del entrenador, no pudo ir. »

« Esta situación le desanimó un poco mentalmente. Además, no empezó muy bien la temporada. Él mismo debe reflexionar sobre esto. »

« Sin embargo, conozco bien su talento. Tiene varios puntos fuertes. Bertuğ es un jugador muy valioso para nosotros. Espero que ahora las cosas cambien para mejor », dijo Nuri Şahin apoyando a su jugador.

La victoria del Başakşehir contra el Çorum fue notable no solo por la remontada, sino también por los ajustes tácticos del entrenador en el descanso y la ejecución de los jugadores. El punto de inflexión, iniciado por el supergol de Eldor Shomurodov, terminó con el hat-trick de Bertuğ Yıldırım.