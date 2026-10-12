Maresca responde a preguntas incisivas tras la victoria sobre el Liverpool

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Maresca responde a preguntas incisivas tras la victoria sobre el Liverpool

Tras derrotar contundentemente al Liverpool por 3-0 a domicilio en la sexta jornada de la Premier League, Manchester Cityel entrenador principal Enzo Maresca compartió sus conclusiones tras el partido. Sky Sports El técnico italiano, que concedió una entrevista al medio, analizó las dos caras del encuentro y abordó cómo las presiones financieras que rodean al club están afectando la moral del equipo.

El estratega de los «Citizens» no ocultó que los ajustes tácticos realizados tras las dificultades de la primera parte fueron la clave de la victoria.

«Sufrimos en la primera parte»: ¿Cómo cambió Maresca el partido?

Al repasar los aspectos importantes del encuentro, el entrenador evaluó la calidad del juego de su equipo de la siguiente manera:

  • Dificultades iniciales: «Fue un partido disputado en condiciones muy difíciles. Sufrimos mucho en la primera parte. A pesar de tener la posesión, no fuimos eficaces en la finalización y cometimos errores en la fase inicial», declaró Maresca;

  • El efecto de los cambios en el descanso: «Antes de empezar la segunda parte, hicimos algunos cambios importantes y nuestro juego mejoró considerablemente. Nuestros jugadores aumentaron el ritmo y tomaron el control total de la situación».

Presión fuera del campo y unidad del club

Ante las preguntas de los periodistas sobre las irregularidades financieras del club y las posibles sanciones, el entrenador dio una respuesta diplomática y motivadora:

  • «Quizás sí, quizás no»: «¿Pueden afectar al equipo las situaciones fuera del campo? Quizás sí, quizás no. No puedo decirlo con seguridad», subrayó;

  • Unidad bajo presión: «Pero una cosa es segura: situaciones tan difíciles pueden unir aún más al equipo y a los aficionados. Espero que celebremos las próximas victorias juntos. Estamos centrando toda nuestra atención en ese objetivo».

Esta gran victoria en Anfield demostró claramente que el equipo de Enzo Maresca, a pesar de cualquier presión externa, solo juega en el campo con mentalidad de campeón.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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