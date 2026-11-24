El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, ha revelado la misión más importante de su equipo en la Champions League esta temporada. El técnico destacó que es crucial para los «Citizens» terminar la fase de liga entre los ocho mejores. El objetivo es clasificarse directamente para los octavos de final y evitar disputar dos partidos adicionales.Según Maresca, teniendo en cuenta el apretado calendario del equipo, cada partido extra supone una carga de trabajo adicional para los jugadores. Por eso,

Manchester City busca alcanzar la posición más alta posible en la fase de liga.Maresca: «Nuestro objetivo principal es el top 8»

Al hablar sobre los objetivos en la Champions League, el técnico del Manchester City insistió en la necesidad de clasificarse directamente para los octavos de final.

«Ante todo, es importante obtener la clasificación directa para los octavos de final. Si no terminas entre los ocho primeros, tendrás que jugar dos partidos de eliminatoria adicionales.

Dado que tenemos un calendario muy cargado, es crucial reducir el número de partidos tanto como sea posible. Por eso, nuestro objetivo principal es terminar la fase de liga entre los ocho mejores», declaró Maresca, citado por City Xtra.

Por lo tanto, para el City, entrar en el top 8 no solo es importante para asegurar una posición cómoda en el torneo, sino también para preservar la condición física de los jugadores.

¿En qué posición se encuentra el Manchester City?

Actualmente, los «Citizens» ocupan el séptimo lugar en la tabla de la fase de liga de la Champions League con 9 puntos. Este resultado sitúa al equipo en la zona objetivo de Maresca. Sin embargo, cualquier pérdida de puntos en los próximos partidos podría poner en riesgo su lugar en el top 8.

Por ello, cada encuentro venidero tiene una importancia capital para el Manchester City. La clasificación final de la fase de liga determinará en qué etapa el equipo se unirá a las eliminatorias.

Duelo contra el Napoli: una prueba importante para Maresca

El Manchester City recibirá al Napoli en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League. El partido comenzará el 26 de noviembre a las 01:00 (hora de Tashkent).

El resultado de este partido podría ser un paso decisivo para consolidar la posición de los «Citizens» en el top 8. Los pupilos de Maresca no deben perder puntos para acercarse a su objetivo.

La pregunta principal ahora es: ¿Podrá el Manchester City superar el obstáculo del Napoli y dar un paso más hacia su objetivo más importante en la Champions League, que es mantenerse en el top 8?

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