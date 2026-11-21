«No es fácil reemplazar a Guardiola»: Joe Hart habla sobre Maresca
El ex portero del Manchester Cityestá satisfecho con los primeros resultados del nuevo entrenador del equipo, Enzo Maresca. En su opinión, dirigir al equipo después de Pep Guardiola no es tarea fácil, pero el técnico italiano ha comenzado bien su labor. Hart destacó que sigue con interés los cambios bajo la dirección de Maresca.
«No es fácil reemplazar a Guardiola»
Joe Hart Manchester Citycompartió sus impresiones sobre los inicios de Enzo Maresca en el club durante una entrevista con el servicio de prensa del
El ex guardameta reconoció especialmente los logros de Pep Guardiola con el club. Señaló que tomar las riendas del equipo tras el entrenador español y mantener su nivel es un desafío serio para cualquier profesional.
A pesar de ello, Hart valoró positivamente los primeros pasos de Maresca.
«No es fácil reemplazar a Guardiola. Pep ganó todos los trofeos posibles con el Manchester City. Pero después de diez jornadas, puedo decir que Maresca ha empezado bien. Me gusta el inicio del equipo bajo su mando.
Enzo está trabajando en reconstruir algo muy importante. Estoy observando con interés lo que es capaz de lograr», declaró Joe Hart.
El Manchester City es tercero en la Premier League
Tras 10 jornadas disputadas en la Premier League, el Manchester City suma 21 puntos. Los mancunianos ocupan el tercer lugar en la tabla de posiciones.
El equipo está a seis puntos del líder, el Arsenal. Esto significa que aún queda una gran lucha por el título.
Aunque las opiniones de Hart son una valoración positiva del trabajo de Maresca, las verdaderas capacidades del nuevo entrenador se verán reflejadas con mayor claridad a través de los resultados a lo largo de la temporada, la calidad de juego del equipo y su participación en la lucha por los títulos.
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