El ex portero del Manchester Cityestá satisfecho con los primeros resultados del nuevo entrenador del equipo, Enzo Maresca. En su opinión, dirigir al equipo después de Pep Guardiola no es tarea fácil, pero el técnico italiano ha comenzado bien su labor. Hart destacó que sigue con interés los cambios bajo la dirección de Maresca.

«No es fácil reemplazar a Guardiola»

Joe Hart Manchester Citycompartió sus impresiones sobre los inicios de Enzo Maresca en el club durante una entrevista con el servicio de prensa del

El ex guardameta reconoció especialmente los logros de Pep Guardiola con el club. Señaló que tomar las riendas del equipo tras el entrenador español y mantener su nivel es un desafío serio para cualquier profesional.

A pesar de ello, Hart valoró positivamente los primeros pasos de Maresca.