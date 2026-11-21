« Manchester City» evitó la derrota en casa ante el Fulham. Los pupilos de Enzo Maresca lograron un empate en un encuentro complicado. A pesar de los rumores sobre su lesión, Abdukodir Khusanov jugó el partido completo y fue calificado con un 6,5 por el portal City Xtra.

« Manchester City» : el entrenador Enzo Maresca había advertido antes del partido que el defensa uzbeko estaba lesionado y su participación era duda. A pesar de ello, Khusanov fue titular y disputó los 90 minutos.

El portal City Xtra, que cubre la actualidad de los «Citizens», evaluó a los jugadores y otorgó un 6,5 a Khusanov. Aunque la publicación señaló algunos errores defensivos, destacó su velocidad y la precisión en sus pases.

La actuación de Khusanov: velocidad y pases precisos reconocidos

Según City Xtra, Khusanov jugó en el lateral derecho de la defensa. Tuvo problemas de concentración en una jugada contra el delantero rival Munis, quien logró superarlo para crear una ocasión peligrosa.

Sin embargo, más allá de ese episodio, el futbolista uzbeko se mostró bastante sólido en defensa. Su velocidad ayudó a sus compañeros y realizó pases precisos a diversas distancias que pudieron generar peligro ante la portería rival.

Como resultado, la actuación de Khusanov fue calificada con un 6,5 en una escala de 10.

¿Cómo fueron calificados los jugadores del «Manchester City»?

El portal City Xtra evaluó a los jugadores del «Manchester City» que participaron en el encuentro de la siguiente manera:

Jugador Nota Gianluigi Donnarumma 6,5 Abdukodir Khusanov 6,5 Rúben Dias 6,5 Marc Guéhi 6 Nico O'Reilly 6,5 Ayyoub Bouaddi 6 Elliot Anderson 7 Iliman Ndiaye 5,5 Phil Foden 6 Jérémy Doku 6 Erling Haaland 4 Rayan Cherki 6 Joško Gvardiol 6 Allan 6

Anderson el mejor, Haaland la nota más baja

Según el portal, la nota más alta del equipo fue para Elliot Anderson, con un 7, convirtiéndose en el mejor jugador del partido.

Aunque Anderson no brilló en la primera parte, tras el descanso fue fundamental en la reacción del City. Su gol ayudó a igualar el marcador.

La nota más baja fue para Erling Haaland, con un 4. City Xtra criticó su falta de acierto en ocasiones claras y mencionó el gol que le fue anulado.

Un partido difícil para los pupilos de Maresca

Según las valoraciones de City Xtra, varios jugadores del «Manchester City» no rindieron al nivel esperado en la primera mitad. Tras el descanso, el equipo intensificó sus esfuerzos para cambiar el resultado.

Para Khusanov, este partido fue importante al completar los 90 minutos a pesar de las dudas por su lesión. Aunque cometió algunos errores, su velocidad y pases fueron de gran ayuda para el equipo.