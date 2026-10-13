Proyecto «Messi +10»: ¿Quiénes son las 10 estrellas del futuro elegidas por Leo?

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Proyecto «Messi +10»: ¿Quiénes son las 10 estrellas del futuro elegidas por Leo?

El capitán del Inter Miami y leyenda del fútbol mundial Lionel Messi en colaboración con la famosa marca deportiva Adidas «Messi +10» como parte de un proyecto especial, ha seleccionado a 10 jóvenes futbolistasconsiderados los más prometedores. Según informa el prestigioso diario español Marca esta lista incluye a los talentos más brillantes del fútbol masculino y femenino.

Adidas presentó a esta nueva generación bajo el lema «El siguiente capítulo comienza aquí» con el propio Lionel Messi como imagen principal y asesor del proyecto. Lionel Messi salió al campo.

Las 10 estrellas del futuro elegidas por Messi

La lista incluye a los representantes más prometedores de Europa y América, que muestran un alto nivel en sus categorías de edad:

Fútbol masculino:

  • Tomas Aranda — Boca Juniors (Argentina), 19 años;

  • Max Doumen — Arsenal (Inglaterra), 16 años;

  • Xavier Gozo — Crystal Palace (EE. UU.), 19 años;

  • Jesús Rodríguez — Como (España), 20 años;

  • Kez Smit — AZ (Países Bajos), 20 años;

  • Gilberto Mora — Tijuana (México), 17 años;

  • Can Uzun — Eintracht (Alemania), 20 años.

Fútbol femenino:

  • Chloe Sarvi — Chelsea (Inglaterra), 17 años;

  • Giovanna Waksman — Lyon (Brasil), 17 años;

  • Lotta Vrede — Hamburg (Alemania), 18 años.

El factor Messi y la importancia de esta iniciativa

Aunque el proyecto no es un premio oficial ni un ranking de torneo, su papel en el fútbol mundial es único:

  • Foco global: «Este proyecto busca más descubrir y apoyar a jóvenes talentos que establecer un ranking oficial. Pero la participación directa de la estrella argentina multiplica al instante la atención sobre cada jugador», escribe Marca;

  • Un sello de confianza: Ser reconocido por uno de los mejores jugadores del mundo sirve como una poderosa motivación y un trampolín para que estos jóvenes talentos alcancen la cima del fútbol.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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