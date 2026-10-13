Proyecto «Messi +10»: ¿Quiénes son las 10 estrellas del futuro elegidas por Leo?

El capitán del Inter Miami y leyenda del fútbol mundial Lionel Messi en colaboración con la famosa marca deportiva Adidas «Messi +10» como parte de un proyecto especial, ha seleccionado a 10 jóvenes futbolistasconsiderados los más prometedores. Según informa el prestigioso diario español Marca esta lista incluye a los talentos más brillantes del fútbol masculino y femenino.

Adidas presentó a esta nueva generación bajo el lema «El siguiente capítulo comienza aquí» con el propio Lionel Messi como imagen principal y asesor del proyecto. Lionel Messi salió al campo.

Las 10 estrellas del futuro elegidas por Messi

La lista incluye a los representantes más prometedores de Europa y América, que muestran un alto nivel en sus categorías de edad:

Fútbol masculino:

Tomas Aranda — Boca Juniors (Argentina), 19 años;

Max Doumen — Arsenal (Inglaterra), 16 años;

Xavier Gozo — Crystal Palace (EE. UU.), 19 años;

Jesús Rodríguez — Como (España), 20 años;

Kez Smit — AZ (Países Bajos), 20 años;

Gilberto Mora — Tijuana (México), 17 años;

Can Uzun — Eintracht (Alemania), 20 años.

Fútbol femenino:

Chloe Sarvi — Chelsea (Inglaterra), 17 años;

Giovanna Waksman — Lyon (Brasil), 17 años;

Lotta Vrede — Hamburg (Alemania), 18 años.

El factor Messi y la importancia de esta iniciativa

Aunque el proyecto no es un premio oficial ni un ranking de torneo, su papel en el fútbol mundial es único: