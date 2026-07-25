Subastan el balón de la "Mano de Dios" y el "Gol del siglo" de Maradona (vídeo)

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Subastan el balón de la "Mano de Dios" y el "Gol del siglo" de Maradona (vídeo)

El famoso balón Adidas Azteca utilizado en el histórico partido de cuartos de final entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de 1986 ha sido puesto en subasta por Heritage . Fue precisamente con este balón que Diego Maradona marcó primero un gol que pasó a la historia como "La mano de Dios" y cuatro minutos después, tras regatear a varios rivales, anotó el legendario "Gol del siglo". Así lo informó “My Seldon” .

No es casualidad que se utilice la frase "La mano de Dios" (La Mano de Dios / Hand of God).

En los cuartos de final del Mundial de 1986 contra Inglaterra, Maradona metió el balón en la portería con la mano. El árbitro no se dio cuenta y dio el gol por válido. Después del partido, Maradona declaró:

"El gol fue marcado un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios", dijo.

A partir de entonces, este gol se hizo mundialmente famoso bajo el nombre de "La mano de Dios" .

A pesar de haber pasado casi 40 años, el valor del balón no ha disminuido. Las pujas comenzarán en 2,5 millones de dólares y los organizadores planean venderlo por hasta 10 millones de dólares .

Un hombre con guantes blancos sostiene el balón Adidas Azteca del Mundial de 1986.

Como dato, este balón fue vendido en 2022 por 2,37 millones de dólares . Si esta vez encuentra un comprador al precio esperado, podría convertirse en un recuerdo deportivo aún más valioso que la camiseta que Maradona vistió en aquel encuentro, la cual se vendió por 9,2 millones de dólares .

Cabe recordar que Diego Armando Maradona es considerado uno de los futbolistas más grandes que ha dejado una huella imborrable en la historia del deporte. Nació el 30 de octubre de 1960 cerca de Buenos Aires y falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años.

Diego MaradonaArgentinaInglaterraAdidasBuenos Aires
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