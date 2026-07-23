El Real Madrid presenta su nueva equipación visitante: un color inesperado (foto)

El Real Madrid ha presentado oficialmente su nueva equipación visitante para la temporada 2026/27. Diseñada en colaboración con Adidas, la camiseta se aleja de los colores habituales con tonos verde oscuro y crema.

El nuevo diseño busca combinar el estilo deportivo moderno, la historia del club y elementos de la moda cotidiana. Los pequeños detalles en la camiseta le otorgan un carácter especial.

El color principal: verde oscuro

La nueva equipación visitante del Real está confeccionada en color verde oscuro. El cuello, la zona de los hombros y otros elementos utilizan un tono crema.

Esta combinación de colores hace referencia a diseños utilizados por el club en años anteriores. Sin embargo, en la nueva camiseta, han sido reinterpretados con un estilo moderno y minimalista.

Mientras que la base verde oscuro aporta un aspecto serio y clásico, los detalles en color crema resaltan el diseño.

La camiseta cuenta con un patrón geométrico oculto

Una de las características principales de la nueva equipación es el sutil patrón geométrico impreso en la tela.

Este patrón refleja las iniciales del club Real Madrid. Los símbolos son casi imperceptibles desde lejos, pero añaden un significado extra al diseño general al observarlos de cerca.

De esta manera, los símbolos del club no aparecen de forma grande y llamativa, sino que están integrados sutilmente en el diseño moderno.

El logo del Trefoil regresa a la camiseta

La camiseta también incluye el famoso logo del Trefoil de Adidas.

Según el comunicado del club, este símbolo representa la armonía entre las tecnologías deportivas modernas, la cultura del fútbol y el estilo de vestir diario.

El uso del logo del Trefoil demuestra que la nueva camiseta ha sido diseñada no solo para el campo de juego, sino también como un producto que los aficionados pueden vestir en su vida cotidiana.

Se prestó especial atención al diseño del cuello

La nueva equipación visitante utiliza un cuello de diseño moderno. Está diferenciado por detalles en color crema, completando el estilo general de la camiseta.

La uniformidad en el color del cuello, el logo de Adidas y otros adornos mantiene la armonía del diseño.

Los aficionados debaten sobre el nuevo color

El Real ha utilizado negro, azul, morado y otros colores en sus equipaciones visitantes a lo largo de los años. La elección del verde oscuro para la nueva temporada ha sido la principal novedad para los seguidores del club.

Ahora, los aficionados al fútbol esperan el primer partido oficial de los madrileños con esta equipación. Cómo lucirá el uniforme verde oscuro en el campo y qué tan popular será entre los fans se sabrá tras el inicio de la temporada.