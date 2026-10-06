Lionel Messi envía un emotivo mensaje de video antes del partido contra Benín

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Lionel Messi envía un emotivo mensaje de video antes del partido contra Benín

Una era verdaderamente histórica en el fútbol mundial llega a su fin. El capitán de la selección nacional de Argentina y ocho veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi ha anunciado oficialmente su despedida de la selección nacional antes del partido contra Benín.

El legendario delantero de 39 años compartió sus sentimientos con millones de aficionados en todo el mundo a través de un mensaje de video especial publicado en la cuenta oficial de adidas Football.

«Esta camiseta ha sido toda mi vida»: Las palabras de despedida del capitán

La conmovedora intervención de Messi ha emocionado profundamente a la comunidad futbolística:

  • Gratitud y serenidad: «Ha llegado el momento. Me voy en paz, porque lo di todo. Esta camiseta ha sido mi sueño, mi orgullo y toda mi vida durante muchos años», destacó la estrella argentina;

  • Último acto: El próximo partido contra la selección de Benín, representante africano, pasará a la historia como uno de los últimos encuentros oficiales del legendario goleador con la camiseta de la «Albiceleste».

Un viaje grandioso de 21 años: El legado de Messi en la selección

Lionel Messi vistió la camiseta de la selección argentina por primera vez en 2005, y en los últimos 21 años ha batido todos los récords:

  • Estadísticas asombrosas: El capitán disputó un total de 207 partidos en diversas competiciones;

  • Goles y asistencias: Con la camiseta nacional, anotó 125 goles y brindó 67 asistencias a sus compañeros;

  • Victorias supremas: Superando derrotas difíciles y fracasos en finales a lo largo de los años, Leo levantó la tan esperada Copa del Mundo (2022) con Argentina y ganó dos veces la Copa América.

El final de la carrera internacional de Lionel Messi quedará en la memoria de los aficionados como el cierre de una de las páginas más brillantes e inolvidables de la historia del fútbol sudamericano y mundial.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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