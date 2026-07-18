Lionel Scaloni: Lionel Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol

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Lionel Scaloni: Lionel Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, habló con emoción sobre su capitán Lionel Messi antes de la final de la Copa del Mundo. Tras la victoria por 2-1 en semifinales contra Inglaterra, el técnico calificó a la leyenda de 39 años como el mejor jugador de la historia del fútbol. Este reconocimiento llega en un momento en que la selección argentina mantiene su hegemonía en el fútbol mundial ganando torneos importantes de forma consecutiva. Según Goal.com informa al respecto.

Durante la conferencia de prensa, Lionel Scaloni invitó a los aficionados a disfrutar del fútbol de Lionel Messi. El entrenador destacó que, a sus 39 años, mantener un nivel tan alto y llevar al equipo a finales consecutivas es un resultado increíble. Según Goal.com, Scaloni considera a su capitán no solo como la figura más grande de la actualidad, sino de toda la historia del fútbol.

Legado histórico y comparación con Maradona

El entrenador también se refirió a la similitud entre Lionel Messi y la fallecida leyenda Diego Maradona. En su opinión, los argentinos empiezan a extrañar a sus héroes una vez que terminan sus carreras. «Todavía tenemos a Leo y tenemos que valorarlo. Miren lo que pasó con Diego y cuánto lo extrañamos. Por eso tenemos que disfrutar cada minuto de Messi ahora», enfatizó Lionel Scaloni.

La estrella del Inter Miami ya ha ganado la Copa del Mundo y dos Copa América consecutivas con la selección argentina. Ahora, la Albiceleste tiene la oportunidad de defender su título en el partido decisivo contra España. Se espera que esta victoria sea otra página dorada en la colección de Messi.

La formación de una generación exitosa

Lionel Scaloni valoró el trabajo no solo de Lionel Messi, sino de todo el equipo. Según él, después de la victoria en la Copa América 2021, se formó una nueva generación ganadora en el país. El entrenador destacó especialmente que Argentina comenzó a ganar trofeos importantes después de una pausa de 28 años y logró mantener ese nivel durante mucho tiempo.

«Lograron cosas que eran inimaginables hace unos años. Llegar a este nivel y mantenerse competitivo durante años no fue fácil. Espero que ganemos la final, pero en cualquier caso, este camino recorrido ha sido asombroso», añadió el técnico.

La final del domingo contra España será sin duda uno de los partidos más importantes de la carrera de Lionel Messi. Los aficionados al fútbol de todo el mundo esperan este enfrentamiento histórico con gran interés, ya que los últimos pasos de la leyenda de 39 años en el escenario mundial son el centro de atención.

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