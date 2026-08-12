Sensación en el Real: las camisetas rosas que dejaron boquiabiertos a los aficionados

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Sensación en el Real: las camisetas rosas que dejaron boquiabiertos a los aficionados

El Real Madrid y la marca Adidas presentaron oficialmente la tercera equipación del equipo para la nueva temporada 2026/27. La nueva camiseta, con su inusual y llamativo color rosa y sus elementos culturales, ha captado la atención de aficionados y expertos en moda.

Según el servicio de prensa del club, este color llamativo no es solo una elección de diseño: representa la pasión infinita que une a millones de aficionados del Real en todo el mundo y la dimensión global del «club real».

La cultura latinoamericana y el diseño deportivo contemporáneo

Para crear el diseño de la nueva camiseta, los diseñadores se inspiraron en elegantes motivos geométricos muy presentes en la artesanía tradicional latinoamericana.

Para aportar elegancia y un estilo contemporáneo:

  • El cuello de pico de la camiseta;

  • Los remates de las mangas;

  • El logotipo de Adidas y sus famosas tres franjas;

  • El escudo del club están confeccionados en un suave tono crema.

Así, los elementos históricos y culturales se combinan a la perfección con la estética deportiva contemporánea.

Sensación en el Real: las camisetas rosas que dejaron boquiabiertos a los aficionados

Tecnología innovadora: Climacool+

Diseñada para futbolistas profesionales, esta camiseta está confeccionada con un tejido ultraligero y transpirable. Incorpora la última generación de la tecnología Climacool+ de Adidas, que evacua rápidamente la humedad y el sudor del cuerpo. Esto proporciona a los jugadores la máxima frescura y comodidad durante los grandes esfuerzos físicos y en condiciones de calor.

La colección completa de equipaciones del Real Madrid para la temporada 2026/27

Con la presentación de la nueva camiseta rosa, el club madrileño ya cuenta con tres equipaciones principales para la próxima temporada, formando un conjunto perfectamente definido:

  1. Primera equipación: Se ha conservado el tradicional y emblemático color blanco del club. El diseño se basa en la elegancia y el espíritu aristocrático propios de Madrid.

  2. Segunda equipación: Está confeccionada en color verde oscuro, con detalles blancos y sutiles motivos geométricos. Incluye el legendario logotipo Trefoil de tres hojas de Adidas y un cuello moderno.

  3. Equipación de los porteros: Se ha creado una colección especial de color azul intenso para los guardametas.

Sensación en el Real: las camisetas rosas que dejaron boquiabiertos a los aficionados

Esta llamativa colección rosa, muy diferente de las equipaciones blanca y verde oscuro que el Real ha utilizado en los últimos años, podría convertirse en una de las prendas más vendidas del club durante la nueva temporada.

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Real MadridAdidasMadridClimacool+
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Shuhrat Razzakov
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