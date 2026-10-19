Getafe – Rayo Vallecano: alineaciones y directo

39 Sergio Camello (Rayo Vallecano) encuentra espacio en el área y remata de primera, pero el balón se marcha por encima del larguero. Alto, desviado y nada estético.

38 No todo salió según lo previsto. Adrià Pedrosa (Rayo Vallecano) probó suerte desde fuera del área, pero su disparo hacia el lado izquierdo fue demasiado flojo para sorprender a David Soria, y el portero atrapó el balón sin problemas.

35 Juan Valu (Getafe) remató el centro en el área con un cabezazo magnífico, ¡pero el balón se marchó rozando el poste derecho! ¡Qué gran oportunidad!

35 El Getafe no pudo aprovechar el saque de esquina, los defensas despejaron el balón.

34 El árbitro detiene el juego para un cambio: Ramón Terrats se retira y entra Abdel Abqar (Getafe) en su lugar.

32 Un buen despeje del defensa significa que el Rayo Vallecano no saca nada de este córner.

32 José Bordalás Jiménez se ve obligado a hacer un cambio táctico debido a la tarjeta roja. Abdel Abkar entra al campo en Getafe en lugar de Ramón Terrats.

32 Florian Lejeune (Rayo Vallecano) lanzó la falta, pero el balón rebotó en la barrera. El juez de línea tomó la decisión correcta y Rayo Vallecano sacará de esquina.

29 El Rayo Vallecano ejecuta un tiro libre desde una distancia favorable.

28 El colegiado Juan Ander González Esteban no dudó en mostrar la tarjeta roja. ¡Djené (Getafe) se va a la calle antes de tiempo y podrá reflexionar sobre su dura entrada!

27 Juan Valbu (Getafe) lo intenta desde lejos, pero el balón se va rozando el poste izquierdo.

25 Se ejecutó el córner, pero el Rayo Vallecano no lo aprovechó, el defensa despejó el balón.

24 Sergio Camello (Rayo Vallecano) entra en el área y busca la escuadra para batir a David Soria, pero el portero realiza una parada brillante. Rayo Vallecano gana un córner.

23 Jon Ander González Esteban hizo sonar su silbato y señaló falta después de que Nemanja Gudelj (Getafe) derribara a su rival.

21 El juego se detiene porque Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) está en fuera de juego.

16 Tras un balón parado ejecutado por el Getafe, uno de los defensas se hizo fácilmente con el esférico.

16 Getafe sacó el córner, pero sus esperanzas de gol se frustraron con una defensa magnífica. Saque de esquina. Otra oportunidad para Getafe.

16 Djené (Getafe) es amonestado por el árbitro.

11 ¡Gol! Jorge de Frutos asiste a Álvaro Garcia (Rayo Vallecano), que marca a placer desde cerca. El marcador es 0-1.

9 Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) es cazado en fuera de juego en una carrera.

4 Ramón Terrats (Getafe) decidió disparar a portería, pero su intento fue bloqueado por un defensa y no supuso ningún peligro para el guardameta.

3 Martín Satriane (Getafe) remata de cabeza en el área, pero el balón se va muy por encima del larguero. Un disparo muy flojo.

2 Mario Martín (Getafe) dispara desde fuera del área, pero su intento es bloqueado.

2 El balón salió del campo. Getafe sacará de esquina.

1 Kiko Femenía (Getafe) comete falta y el árbitro no duda en mostrarle la tarjeta amarilla.

1 El árbitro hace sonar el silbato y comienza el partido.

00:04 Rayo Vallecano saca de centro.

00:00 El partido de hoy será dirigido por el árbitro John Ander González Esteban.

00:00 Se han anunciado las alineaciones iniciales para este partido.