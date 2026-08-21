Fabio Capello: el Inter no tiene rival, el Milan y la Juventus deben centrarse en la Liga Europa

Fabio Capello, uno de los entrenadores más legendarios del fútbol italiano, compartió su opinión sobre la situación actual de la Serie A, la política de fichajes de los grandes clubes y la lucha por el título. Según él, actualmente no hay ningún equipo capaz de competir con los milaneses en el campeonato. Según informó Goal.com, el técnico también analizó las posibilidades de los grandes clubes en las competiciones europeas. Sobre ello, Goal.com informa .

Según Capello, los últimos movimientos para reforzar la plantilla han aumentado aún más las posibilidades del Inter. En particular, la llegada de un nuevo centrocampista ha cubierto por completo las carencias físicas y la falta de carácter del equipo. De acuerdo con el experimentado entrenador, todo parece perfecto sobre el papel y este fichaje fue el cierre ideal para la plantilla, aunque habrá que esperar para ver cómo se adapta el jugador a su nuevo club.

El equilibrio de fuerzas en la Serie A y los perseguidores

El centro del campo del Inter es actualmente muy sólido y cuenta con mucha profundidad. Se espera que jugadores como Zielinski, Sucic y Stankovic aporten mucho al equipo durante la temporada. Capello recalcó que el Inter no debe perder la concentración en los partidos que parecen fáciles en teoría: sobre el papel, no tiene rival.

Entre los perseguidores, la Roma, que no ha experimentado cambios, parece ser el equipo mejor preparado. El Napoli está al mismo nivel que el club romano, pero será importante la rapidez con la que el equipo se adapte a las exigencias de Massimiliano Allegri. La Juventus también avanza poco a poco, mientras que el nuevo proyecto del Milan se está construyendo en la dirección correcta. El resultado de la temporada dependerá de la capacidad del entrenador para transmitir sus ideas a los jugadores.

Los objetivos en la Liga Europa

En opinión de Fabio Capello, los grandes clubes italianos también afrontan importantes retos en el panorama internacional. En particular, no ocultó que espera grandes resultados de la Juventus y el Milan en la Liga Europa.

Según el pronóstico del técnico, si el sorteo lo permite, no se puede descartar una final italiana entre estos dos clubes. Por eso, el trofeo de esta competición debe convertirse en su principal objetivo de la temporada.