Mira el supergolazo de Sadriddin Hasanov (Braga) al Oporto

Dos jóvenes futbolistas uzbekos con talento, Sadriddin Hasanov y Sayfiddin Sodiqov, que se incorporaron a la estructura del prestigioso club portugués Braga, han comenzado a demostrar su valía en la pretemporada. Las habilidades de Hasanov en un partido de preparación llamaron especialmente la atención de los especialistas portugueses.

Zamin.uz ofrece información detallada sobre los primeros pasos de nuestros jóvenes legionarios en Europa, los detalles de los fichajes y sus planes futuros.

El "misil" de Hasanov a la portería del Oporto

El equipo sub-23 del Braga disputó un amistoso de pretemporada contra el filial de uno de los gigantes del fútbol portugués, el Oporto.

En este encuentro, nuestro centrocampista ofensivo Sadriddin Hasanov protagonizó el momento más brillante del partido. Ejecutó magistralmente un tiro libre lejano, enviando el balón directamente al fondo de la red rival para abrir el marcador. Al final, los representantes del Braga marcaron otros dos goles para imponerse por 3-0.

La situación de Sodiqov y el inicio de la temporada

En este partido nuestro segundo legionario, Sayfiddin Sodiqov, no participó debido a una pequeña lesión. No obstante, según la última información, se recuperará por completo y volverá a estar disponible antes de que comience la temporada.

La temporada oficial para los jóvenes futbolistas uzbekos arrancará el 11 de agosto. El Braga U-23 se enfrentará al Farense U-23 en la primera jornada.

Contratos millonarios e inversión en academias

El Braga confía plenamente en los jóvenes talentos uzbekos, lo cual también se refleja en el valor de sus traspasos:

Sadriddin Hasanov: El canterano de la academia Bunyodkor firmó un contrato de larga duración por cinco años con los portugueses. Se informa que el Braga pagó 250.000 euros por su traspaso.

Sayfiddin Sodiqov: El formado en el Ahmedov FC también puso rumbo a los campos europeos y selló un acuerdo por cinco años con el Braga. Su valor de mercado se ha fijado en 300.000 euros.

Análisis de los fichajes de nuestros jóvenes legionarios

Indicador Sadriddin Hasanov Sayfiddin Sodiqov Equipo Braga U-23 (Portugal) Braga U-23 (Portugal) Academia anterior Bunyodkor (Uzbekistán) Ahmedov FC (Uzbekistán) Duración del contrato 5 años 5 años Valor de mercado 250.000 € 300.000 € Fecha de debut oficial 11 de agosto (vs Farense U-23) En duda (por lesión)

Conclusión y expectativas: El siguiente paso del fútbol uzbeko hacia Europa

El fichaje de Sadriddin Hasanov y Sayfiddin Sodiqov por el Braga portugués demuestra que el potencial de las academias de fútbol uzbekas va en aumento y atrae la atención de los ojeadores europeos. La inversión del club de más de medio millón de euros y los contratos por cinco años para nuestros jóvenes atacantes evidencian un proyecto a largo plazo. Si nuestros jóvenes logran soportar la competencia en Portugal y mostrar su potencial, en un futuro cercano podríamos verlos en el primer equipo del Braga y en otros grandes clubes de Europa. Sus actuaciones estarán sin duda en el centro de atención de todos los aficionados uzbekos.

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¿Crees que Sadriddin Hasanov y Sayfiddin Sodiqov lograrán hacerse un hueco en el primer equipo en la Primeira Liga de Portugal? ¡Deja tu opinión en los comentarios!