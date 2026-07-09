Dos talentos uzbekos rumbo a Europa: Braga los presenta oficialmente

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Dos talentos uzbekos rumbo a Europa: Braga los presenta oficialmente

El club portugués Braga ha presentado oficialmente a dos talentos uzbekos, Sadriddin Xasanov y Sayfiddin Sodiqov, como jugadores del equipo Sub-23.

De este modo, otros dos jóvenes futbolistas de nuestro país continuarán su carrera en el fútbol europeo. Ahora jugarán en las filas del Braga U23.

Braga presenta a los talentos uzbekos

El club portugués ha anunciado oficialmente a Sadriddin Xasanov y Sayfiddin Sodiqov como integrantes del equipo Sub-23.

Esta noticia representa otro avance importante para el fútbol uzbeko, ya que la entrada de jóvenes jugadores en el entorno competitivo europeo es fundamental para su desarrollo futuro.

Dos talentos uzbekos rumbo a Europa: Braga los presenta oficialmente

La carrera continúa ahora en Portugal

Xasanov y Sodiqov jugarán ahora en el equipo Braga U23.

El fútbol portugués cuenta con una escuela singular en Europa en cuanto al trabajo con jóvenes, preparación técnica y disciplina táctica. Por ello, estos traspasos pueden suponer un nuevo escalón para los jugadores.

Un paso importante para los futbolistas uzbekos

En los últimos años, ha aumentado el traslado de jóvenes futbolistas uzbekos a clubes extranjeros.

Unirse al sistema de un club europeo como el Braga supone para Xasanov y Sodiqov no solo una nueva liga, sino la oportunidad de acercarse al fútbol de élite.

Dos talentos uzbekos rumbo a Europa: Braga los presenta oficialmente

La duración del contrato aún no se ha revelado

Hasta el momento, no se ha dado a conocer por cuánto tiempo han firmado los dos futbolistas con el Braga.

El club solo anunció que han sido presentados como jugadores del equipo Sub-23.

Comienza el desafío europeo

Ahora comienza la etapa más importante para Sadriddin Xasanov y Sayfiddin Sodiqov.

La competitividad en Portugal, el nuevo entorno futbolístico y las exigencias de la academia del Braga podrían revelar el verdadero potencial de ambos jóvenes jugadores.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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