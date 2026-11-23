En la 12ª jornada del campeonato italiano, el Inter en Bérgamo, el Atalanta fue el anfitrión. En un encuentro intenso que se convirtió en un verdadero espectáculo de goles, 4:4 se registró un empate lleno de acción.

El duelo comenzó con una rápida ventaja para los visitantes: Esposito anotó en los minutos 16, 32 y 52, logrando un hat-trick. Sin embargo, el Atalanta no se rindió — Elmas (35') recortó distancias en la primera parte, mientras que De Ketelaere (72', 80') marcó un doblete, devolviendo la intriga al partido.

En el minuto 75, Sučić anotó el cuarto gol del Inter de penalti, pero en el tiempo añadido (90+1'), Kessié también transformó un penalti, sellando el empate para los de Bérgamo.

Situación en la tabla

Tras este resultado, el Atalanta suma 15 puntos y se sitúa en la 12ª posición de la Serie A. El Inter, dirigido por Chivu, se mantiene con 29 puntos en la 3ª posición.

Estadísticas Atalanta Inter Resultado final 4 4 Goles Elmas (35'), De Ketelaere (72', 80'), Kessié (90+1' pen.) Esposito (16', 32', 52'), Sučić (75' pen.) Protagonistas De Ketelaere (doblete), Kessié Esposito (hat-trick) Posición / Puntos 12º puesto (15 puntos) 3º puesto (29 puntos)

Ficha del partido y alineaciones

Serie A. 12ª jornada Atalanta — Inter 4:4 Goles: Elmas (35), De Ketelaere (72, 80), Kessié (90+1 penalti) — Esposito (16, 32, 52), Sučić (75 penalti).

Atalanta: Carnesecchi, Bellanova (Bernasconi, 88), Scalvini, Kolašinac, Zappacosta, Zalewski, Elmas (Rowe, 69), Kessié, Ederson (Pašalić, 69), De Ketelaere, Krstović (Scamacca, 88).

Inter: Josep Martínez, Pavard, Bastoni, Carlos Augusto, Mkhitaryan (Stanković, 78), Spence, Barella (Jones, 64), Çalhanoğlu (Sučić, 33), Dimarco (Akanji, 64), Esposito (Lautaro Martínez, 78), Thuram.

¿Cómo crees que afectará este 4:4 en Bérgamo y los dos puntos perdidos a las aspiraciones del Inter por el título de la Serie A? ¡Deja tu opinión en los comentarios!