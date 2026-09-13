¡El Cagliari derrota al Atalanta a domicilio: una sorpresa inesperada en la 4ª jornada de la Serie A!

La ola de resultados inesperados y sorpresas continúa en la Serie A italiana. El duelo disputado en Bérgamo en el marco de la 4ª jornada se convirtió en un auténtico jarro de agua fría para el Atalanta, considerado uno de los favoritos de la competición. Los pupilos de Gian Piero Gasperini recibieron al combativo Cagliari ante su afición y perdieron por 1-2.

Aunque el líder bergamasco Gianluca Scamacca respondió al final de la primera parte al gol tempranero de Mendy para los visitantes, un disparo preciso de Daniel Maldini en la segunda mitad dio a los sardos tres puntos sensacionales. Esta derrota hunde al grande de Bérgamo en la tabla y calienta la carrera de la zona media de la Serie A.

¿Por qué perdió el Atalanta en casa, cómo castigó Maldini a la defensa rival y qué cambios se produjeron en la tabla tras esta sorpresa?

El gol tempranero de Mendy y la respuesta de Scamacca antes del descanso

El partido en el Gewiss Stadium de Bérgamo comenzó con intensidad desde los primeros minutos:

En el minuto 19, los visitantes abrieron el marcador: El delantero del Cagliari, Mendy, batió al guardameta Marco Carnesecchi en el minuto 19, dejando atónitos a los locales (0-1);

El alivio de Scamacca antes del descanso: El Atalanta presionó constantemente y logró restablecer el equilibrio en el minuto 41 de la primera parte gracias al talento de Gianluca Scamacca (1-1);

Se perdió la ventaja psicológica: Aunque llegaron al descanso con empate, los locales no pudieron consolidar esa ventaja en la segunda parte.

El gol de la victoria de Maldini y los desafortunados cambios del Atalanta

En los segundos 45 minutos, el Cagliari jugó con disciplina en defensa y dio un golpe mortal al contragolpe:

El shock del minuto 61: Daniel Maldini, uno de los futbolistas con talento de la Serie A, aprovechó un error en la defensa bergamasca en el minuto 61 para marcar el gol de la victoria del Cagliari (1-2);

Una rotación que no dio el resultado esperado: Tras el gol encajado, Gasperini dio entrada a nuevas fuerzas como Bernasconi, Krstović, Raspadori y Pašalić, pero no lograron romper la densa defensa sarda;

Alineación del Atalanta: Carnesecchi, Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolašinac (Bernasconi, 68), Samardžić (Raspadori, 77), Kessié (Pašalić, 86), Éderson, De Ketelaere, Scamacca (Krstović, 68), Lookman.

Igualados en la tabla: una competencia de 7 puntos

Los resultados de este enfrentamiento igualaron la posición de ambos clubes en la tabla de la competición:

El Atalanta cae al 8º puesto: Tras esta pérdida de puntos, los bergamascos se quedan con 7 puntos en el 8º puesto de la tabla y empiezan a distanciarse de los líderes;

El Cagliari asciende al 9º puesto: Los sardos, que dieron la sorpresa en Bérgamo, también alcanzan los 7 puntos y ocupan el 9º puesto por diferencia de goles;

Un equilibrio inesperado en la Serie A: La pérdida constante de puntos de los grandes clubes demuestra una vez más que, este año en el campeonato italiano, cualquier equipo de mitad de tabla puede luchar de igual a igual con los clubes top.

Esta derrota en Bérgamo ha sido una seria advertencia para el Atalanta antes de los próximos partidos. El Cagliari, por su parte, celebra una de sus victorias más brillantes de la temporada, regalando una gran alegría a sus aficionados.

¿Crees que la derrota del Atalanta en casa ante el Cagliari es un error del cuerpo técnico o se aprecian síntomas de fatiga física en el equipo? ¿Cómo de imprevisible crees que será la lucha por la zona europea en la Serie A esta temporada?

¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis del sensacional partido del fútbol italiano con todos los aficionados al fútbol y tus amigos!