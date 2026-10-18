Cómo el Chelsea perdió a Kerim Alaybegovich por 40 millones de euros frente a la Juventus

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Cómo el Chelsea perdió a Kerim Alaybegovich por 40 millones de euros frente a la Juventus

Durante el mercado de fichajes del verano pasado, el club londinense de Chelsea estuvo muy cerca de fichar al talentoso extremo de 18 años que brillaba en el Bayer Leverkusen, Kerim Alaybegovich. Sin embargo, la estrategia de desarrollo a largo plazo y el plan cauteloso propuestos por los londinenses terminaron jugando en su contra.

En julio, el entrenador Xabi Alonso negoció personalmente con el joven jugador y la directiva del Bayer, plenamente convencido de que invertir 40 millones de euros (34,7 millones de libras) por el talento bosnio traería grandes beneficios en el futuro.

Honestidad y oportunidad perdida

En la fase decisiva de las negociaciones, la garantía de titularidad se convirtió en el principal obstáculo:

  • Competencia y cesión intermedia: Xabi Alonso le dijo abiertamente al jugador que, debido a la alta competencia con Morgan Rogers, no se le podía garantizar la titularidad inmediata, ofreciéndole una cesión temporal en otro club;

  • La rapidez de la Juventus: Según TuttoMercatoWeb Juventus , mientras Chelsea, Nápoles y Atalanta dilataban las negociaciones, el club de Turín entró en la carrera;

  • Promesa de titularidad: Los turineses ofrecieron a Alaybegovich un lugar directo en el proyecto principal sin cesiones y cerraron el traspaso rápidamente por 32 millones de euros más variables .

Inicio en Turín: La confianza de Spalletti y un gol en la Europa League

Esta apuesta de la Juventus dio sus frutos muy pronto:

  • Oportunidad rápida: Tras la lesión inesperada del líder del equipo Kenan Yildiz, se abrieron las puertas del primer equipo para el jugador bosnio de 18 años;

  • Primer gol: Alaybegovich logró marcar su primer gol con la camiseta turinesa en el partido de Europa League contra el NEC Nimega;

  • El reconocimiento de Spalletti: El entrenador Luciano Spalletti destacó la frialdad, la técnica y el alto nivel del joven atacante en el campo.

Aunque la honestidad de Alonso al no hacer promesas excesivas privó al Chelsea de un extremo brillante, las actuaciones sólidas de Morgan Rogers en los «Blues» permiten hoy a los londinenses sobrellevar esta pérdida sin problemas.

Kerim AlaybegovichChelseaJuventusBayerFichajes
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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