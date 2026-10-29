Lluvia de goles: el Bayern y el Bayer aplastan a sus rivales con 11 goles en total

·2·Deportes
Lluvia de goles: el Bayern y el Bayer aplastan a sus rivales con 11 goles en total

En la segunda ronda de la DFB-Pokal, los grandes clubes alemanes ofrecieron un auténtico espectáculo goleador a sus aficionados. El Bayern Múnich recibió al Magdeburgo en casa y logró una contundente victoria por 6-1. Por su parte, el Bayer Leverkusen superó al Núremberg por 5-2 en su estadio, sellando su pase a la siguiente fase de forma brillante.

Ambos gigantes demostraron su gran potencial ofensivo en la competición y continúan con paso firme en la copa.

Paliza en el Allianz Arena: 6 goles del Bayern

Los muniqueses no dieron ninguna opción a su rival durante el partido y culminaron una serie de ataques espectaculares con goles:

  • La brillante actuación de Olise: El mediapunta del Bayern, Michael Olise, abrió el marcador en el minuto 10 y transformó un penalti en el 50, logrando un doblete;

  • Ataques de gran escala: Los otros goles del Bayern fueron obra de Saibari (21), Alphonso Davies (70), Braun (73) y Dalber en el tiempo añadido (90+3);

  • La única respuesta de los visitantes: Por parte del Magdeburgo, solo Zukovski logró empatar brevemente en el minuto 15 (1-1), pero esto no frenó el ímpetu de los locales.

Remontada épica en Leverkusen: 5 goles del Bayer

El duelo entre el Bayer y el Núremberg estuvo marcado por la intensidad y giros inesperados:

  • El golpe inesperado del Núremberg: Los visitantes comenzaron el partido con mucha fuerza, adelantándose en el marcador en Leverkusen gracias a los goles de Rafael (13) y Heugen (30) (0-2);

  • El heroísmo de Tapsoba: El defensa de los «farmacéuticos», Edmond Tapsoba, despertó a tiempo para marcar dos goles en los minutos 41 y 49, equilibrando el marcador;

  • El golpe definitivo: Tras igualar el marcador, los locales aumentaron la presión: Patrik Schick (70, pen.), Jonas Hofmann (78) y el experimentado Lucas Vázquez (89) marcaron consecutivamente para cerrar el 5-2 final.

Protocolo oficial

DFB-Pokal. 2ª ronda

Bayern — Magdeburgo 6-1

  • Goles: Olise (10, 50 pen.), Saibari (21), Davies (70), Braun (73), Dalber (90+3) — Zukovski (15);

  • Alineación del Bayern: Urbig, Stanisic, Tah, Ito, Braun, Laimer (Pavlovic, 68), Gnabry (Davies, 46), Bischof (Dalber, 75), Olise (Boey, 68), Carl, Saibari (Binder, 75);

  • Alineación del Magdeburgo: Reimann, Pierre, Tobias, Nollenberger, Hürlainen (Mergner, 75), Musel, Chaves (Michael, 63), Zukovski, Atik, Iyocha, McNulty.

Bayer — Núremberg 5-2

  • Goles: Tapsoba (41, 49), Schick (70 pen.), Hofmann (78), Lucas Vázquez (89) — Rafael (13), Heugen (30);

  • Alineación del Bayer: Blaswich, Vázquez, Medina, Tapsoba, Medina, Andrich (Fernandes, 46), Hofmann, Tillman (Maza, 46), Moreira (Schick, 46), Tella;

  • Alineación del Núremberg: Reichert, Janisch, Kalogeropoulos, Otto, Cherezoli, Markhiyev, Fernandes, Boving, Justvan, Rafael, Heugen.

Ambos equipos superaron la segunda ronda con solvencia, demostrando una vez más que son firmes candidatos al título de la DFB-Pokal.

DFB-PokalBayern MúnichBayer LeverkusenFútbolAlemania
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Resultados sorprendentes en la 5.ª jornada de la BundesligaResultados sorprendentes en la 5.ª jornada de la Bundesliga10 octubre 20:54Drama en el minuto 90+3: el Borussia Dortmund vence al Werder y pasa a octavos de finalDrama en el minuto 90+3: el Borussia Dortmund vence al Werder y pasa a octavos de finalAyer 07:06El Bayer vence al Friburgo en casa y entra en el top 4El Bayer vence al Friburgo en casa y entra en el top 418 octubre 21:23Cómo el Chelsea perdió a Kerim Alaybegovich por 40 millones de euros frente a la JuventusCómo el Chelsea perdió a Kerim Alaybegovich por 40 millones de euros frente a la Juventus18 octubre 14:24El Milan y el Bayer arrollan a sus rivales: concluye la jornada de la Europa LeagueEl Milan y el Bayer arrollan a sus rivales: concluye la jornada de la Europa League16 octubre 00:07Harry Kane anota un triplete en la final de copa: el delantero del Bayern sigue rompiendo récordsHarry Kane anota un triplete en la final de copa: el delantero del Bayern sigue rompiendo récords24 mayo 17:56
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester