Lluvia de goles: el Bayern y el Bayer aplastan a sus rivales con 11 goles en total

En la segunda ronda de la DFB-Pokal, los grandes clubes alemanes ofrecieron un auténtico espectáculo goleador a sus aficionados. El Bayern Múnich recibió al Magdeburgo en casa y logró una contundente victoria por 6-1. Por su parte, el Bayer Leverkusen superó al Núremberg por 5-2 en su estadio, sellando su pase a la siguiente fase de forma brillante.

Ambos gigantes demostraron su gran potencial ofensivo en la competición y continúan con paso firme en la copa.

Paliza en el Allianz Arena: 6 goles del Bayern

Los muniqueses no dieron ninguna opción a su rival durante el partido y culminaron una serie de ataques espectaculares con goles:

La brillante actuación de Olise: El mediapunta del Bayern, Michael Olise, abrió el marcador en el minuto 10 y transformó un penalti en el 50, logrando un doblete;

Ataques de gran escala: Los otros goles del Bayern fueron obra de Saibari (21), Alphonso Davies (70), Braun (73) y Dalber en el tiempo añadido (90+3);

La única respuesta de los visitantes: Por parte del Magdeburgo, solo Zukovski logró empatar brevemente en el minuto 15 (1-1), pero esto no frenó el ímpetu de los locales.

Remontada épica en Leverkusen: 5 goles del Bayer

El duelo entre el Bayer y el Núremberg estuvo marcado por la intensidad y giros inesperados:

El golpe inesperado del Núremberg: Los visitantes comenzaron el partido con mucha fuerza, adelantándose en el marcador en Leverkusen gracias a los goles de Rafael (13) y Heugen (30) (0-2);

El heroísmo de Tapsoba: El defensa de los «farmacéuticos», Edmond Tapsoba, despertó a tiempo para marcar dos goles en los minutos 41 y 49, equilibrando el marcador;

El golpe definitivo: Tras igualar el marcador, los locales aumentaron la presión: Patrik Schick (70, pen.), Jonas Hofmann (78) y el experimentado Lucas Vázquez (89) marcaron consecutivamente para cerrar el 5-2 final.

Protocolo oficial

DFB-Pokal. 2ª ronda

Bayern — Magdeburgo 6-1

Goles: Olise (10, 50 pen.), Saibari (21), Davies (70), Braun (73), Dalber (90+3) — Zukovski (15);

Alineación del Bayern: Urbig, Stanisic, Tah, Ito, Braun, Laimer (Pavlovic, 68), Gnabry (Davies, 46), Bischof (Dalber, 75), Olise (Boey, 68), Carl, Saibari (Binder, 75);

Alineación del Magdeburgo: Reimann, Pierre, Tobias, Nollenberger, Hürlainen (Mergner, 75), Musel, Chaves (Michael, 63), Zukovski, Atik, Iyocha, McNulty.

Bayer — Núremberg 5-2

Goles: Tapsoba (41, 49), Schick (70 pen.), Hofmann (78), Lucas Vázquez (89) — Rafael (13), Heugen (30);

Alineación del Bayer: Blaswich, Vázquez, Medina, Tapsoba, Medina, Andrich (Fernandes, 46), Hofmann, Tillman (Maza, 46), Moreira (Schick, 46), Tella;

Alineación del Núremberg: Reichert, Janisch, Kalogeropoulos, Otto, Cherezoli, Markhiyev, Fernandes, Boving, Justvan, Rafael, Heugen.

Ambos equipos superaron la segunda ronda con solvencia, demostrando una vez más que son firmes candidatos al título de la DFB-Pokal.