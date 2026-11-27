El Real Madrid entrenador del club José Mourinho las estrellas del equipo — Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius Júniorha expresado su firme postura sobre su nivel y la disciplina interna del equipo.

«Nos centramos en los éxitos colectivos, no en los objetivos individuales»

El técnico portugués, al reconocer que los tres atacantes están al mismo nivel, dejó clara su postura ante cualquier jugador que se sienta descontento por ser suplente:

«Mbappé, Bellingham y Vinícius están al mismo nivel. Pero si alguno de ellos se queda en el banquillo y no está contento, es su problema. Nos centramos en los éxitos colectivos, no en los objetivos individuales», según José Mourinhocitado por Madrid Xtra .

Situación actual en La Liga y próximo partido del Real

Tras la jornada 13 del campeonato español, los madrileños siguen persiguiendo al líder en la tabla:

Indicadores Detalles Posición en la tabla 2.º puesto (tras 13 jornadas 33 puntos) Diferencia con el líder del 3 puntos por detrás del FC Barcelona Próximo rival y jornada Partido de la jornada 14 de La Liga contra el Alavés (en casa) Hora de inicio En la noche del 28 al 29 de noviembre, a las 01:00

¿Crees que este enfoque estricto de José Mourinho con las estrellas fortalecerá el vestuario del Real o causará conflictos internos?

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