Presentación de la marca oficial de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Uzbekistán y Azerbaiyán

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Presentación de la marca oficial de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Uzbekistán y Azerbaiyán

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) reveló en 2027 Uzbekistán y Azerbaiyán la identidad visual y el emblema oficial de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, que se celebrará en sus campos.

La identidad visual especialmente diseñada incorpora la cultura nacional única, las tradiciones antiguas y el espíritu apasionado de millones de jóvenes aficionados de ambos países anfitriones hermanos.

« U Shape The Game »: El eslogan oficial del torneo

El eslogan oficial elegido para la competición es: « U Shape The Game » (« Tú das forma al juego »):

  • Significado del eslogan: Este llamado se dirige directamente a los jóvenes talentos y a la audiencia de aficionados;

  • Cimientos del futuro: La FIFA considera el mundial juvenil no solo como una competición deportiva, sino como una plataforma importante para descubrir nuevas estrellas, construir puentes de amistad entre los jóvenes y contribuir al desarrollo del fútbol moderno.

Concepto visual: Mosaicos nacionales y el símbolo « U »

Los elementos gráficos de la marca combinan la herencia nacional con las tendencias modernas:

  • Herencia histórica y patrones de mosaico: La idea central del diseño se inspira en los azulejos nacionales, las baldosas tradicionales y los patrones de mosaico presentes en los monumentos históricos de Uzbekistán y Azerbaiyán;

  • La letra central « U »: En el centro del logotipo oficial figura una letra « U » dinámica. Representa tanto el formato de la competición (Sub-20) como la palabra inglesa « You » (Tú), subrayando el poder de los jóvenes jugadores para definir el futuro del fútbol;

  • Armonía de colores: La paleta de la marca está enriquecida con degradados dinámicos de colores vivos — turquesa, verde, violeta y rojo — con el objetivo de unir a las dos naciones en torno a un torneo único.

25.ª edición histórica: Datos importantes

La Copa Mundial Sub-20 de 2027 será recordada por varios eventos históricos:

  • Coanfitriones: Por primera vez en la historia de la FIFA, el mundial juvenil será organizado simultáneamente por dos países: Uzbekistán y Azerbaiyán ;

  • 50 años de historia: En 2027, se cumplen exactamente 50 años desde que se organizó la primera Copa Mundial juvenil, y esta 25.ª edición estará dedicada a este aniversario de oro;

  • 24 selecciones nacionales: Participarán en el torneo 24 de las mejores selecciones nacionales que hayan superado las eliminatorias continentales;

  • Calendario: De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, los partidos están programados para celebrarse entre mayo y junio de 2027.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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