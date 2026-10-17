La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) reveló en 2027 Uzbekistán y Azerbaiyán la identidad visual y el emblema oficial de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, que se celebrará en sus campos.

La identidad visual especialmente diseñada incorpora la cultura nacional única, las tradiciones antiguas y el espíritu apasionado de millones de jóvenes aficionados de ambos países anfitriones hermanos.

« U Shape The Game »: El eslogan oficial del torneo

El eslogan oficial elegido para la competición es: « U Shape The Game » (« Tú das forma al juego »):

Significado del eslogan: Este llamado se dirige directamente a los jóvenes talentos y a la audiencia de aficionados;

Cimientos del futuro: La FIFA considera el mundial juvenil no solo como una competición deportiva, sino como una plataforma importante para descubrir nuevas estrellas, construir puentes de amistad entre los jóvenes y contribuir al desarrollo del fútbol moderno.

Concepto visual: Mosaicos nacionales y el símbolo « U »

Los elementos gráficos de la marca combinan la herencia nacional con las tendencias modernas:

Herencia histórica y patrones de mosaico: La idea central del diseño se inspira en los azulejos nacionales, las baldosas tradicionales y los patrones de mosaico presentes en los monumentos históricos de Uzbekistán y Azerbaiyán;

La letra central « U »: En el centro del logotipo oficial figura una letra « U » dinámica. Representa tanto el formato de la competición (Sub-20) como la palabra inglesa « You » (Tú), subrayando el poder de los jóvenes jugadores para definir el futuro del fútbol;

Armonía de colores: La paleta de la marca está enriquecida con degradados dinámicos de colores vivos — turquesa, verde, violeta y rojo — con el objetivo de unir a las dos naciones en torno a un torneo único.

25.ª edición histórica: Datos importantes

La Copa Mundial Sub-20 de 2027 será recordada por varios eventos históricos: