El Campeonato de Europa 2026, que concluyó en Sofía, capital de Bulgaria, pasó a la historia con un evento especialmente interesante para los aficionados al boxeo uzbeko. Saidjamshid Jafarov, nacido en Bujará y que en su día defendió los colores de la selección nacional de Uzbekistán, subió al ring esta vez como parte del equipo nacional de Azerbaiyán y se proclamó campeón de Europa en la categoría de 75 kilogramos .

En la final, Jafarov se enfrentó al ruso Ismail Mutsolgov. En el combate decisivo, todos los jueces dieron la victoria al boxeador uzbeko — 5:0. Los cinco jueces puntuaron el combate 29:28 a favor de Jafarov.

Una nueva etapa histórica en la carrera de Jafarov

Saidjamshid Jafarov nació en Bujará y logró grandes resultados con la selección de Uzbekistán. Ganó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de 2023 en la categoría de 75 kg.

Ahora, un nuevo título importante se suma a su carrera deportiva: el de campeón de Europa.

Esta vez, Jafarov compitió en nombre de la selección de Azerbaiyán y terminó la competición en Sofía como campeón.

También tuvo combates sólidos hasta llegar a la final

El camino de Jafarov hacia el título en Sofía no comenzó en la final. En la categoría de 75 kg, derrotó a sus rivales desde las primeras rondas del torneo.

En octavos de final, venció al representante alemán Muksim Abdulay por 5:0. En cuartos de final, el sueco Kevin Skott fue derrotado por el mismo marcador. En semifinales, logró una victoria por 4:1 contra el inglés Callum Makin.

De este modo, Jafarov ganó sus tres combates previos a la final por decisión de los jueces y se clasificó para el duelo decisivo por el título.

En la final contra un campeón mundial ruso

El rival de Jafarov en la final fue Ismail Mutsolgov, quien participó en el torneo como representante de Rusia.

Tras el combate final del 25 de septiembre, los jueces declararon unánimemente a Jafarov como ganador. La victoria por 5:0 le otorgó la medalla de oro del Campeonato de Europa.

Es interesante destacar que Mutsolgov era el campeón mundial de 2025. Desde este punto de vista, la final en Sofía fue una dura prueba competitiva para Jafarov.

Saidjamshid Jafarov — campeón de Europa 2026 en la categoría de 75 kg.

El primer Campeonato de Europa bajo el sistema World Boxing

Otro aspecto importante de la competición en Sofía es que fue el primer Campeonato de Europa organizado por European Boxing dentro del sistema de la organización World Boxing.

En el campeonato continental participaron 406 boxeadores de 43 países. El torneo comenzó el 17 de septiembre y finalizó el 25 de septiembre. Se compitió por medallas en 10 categorías de peso tanto masculinas como femeninas.

El equipo nacional de Azerbaiyán terminó el campeonato con un total de cinco medallas: dos de oro, una de plata y dos de bronce. El título de Jafarov en los 75 kg supuso el segundo oro para el equipo.

Un nuevo título para el boxeador uzbeko

La victoria de Saidjamshid Jafarov en Sofía es otro resultado importante en su carrera internacional.

El boxeador, que ganó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de 2023 con Uzbekistán, añade ahora el oro europeo a su colección bajo la bandera de Azerbaiyán.

Así, Saidjamshid Jafarov, nacido en Bujará, ocupó lo más alto del podio en la categoría de 75 kg en el Campeonato de Europa 2026. La final en Sofía abrió una nueva página de campeón en su trayectoria.