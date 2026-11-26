La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha confirmado oficialmente haber sido víctima de un ciberataque criminal. El reconocido periodista deportivo Rob Harris informó sobre el hecho en sus redes sociales. El incidente cobra mayor relevancia al ocurrir poco antes de las próximas elecciones a la presidencia de la FIFA.

Detalles del ciberataque y respuesta de la FIFA

Acceso no autorizado a datos: Como resultado del ataque, personas no identificadas obtuvieron acceso no autorizado a una parte limitada de los datos personales y profesionales de la organización (aproximadamente 12 GB de archivos, menos del 0,1 % de la base total) .

Investigación en curso: La FIFA condena este incidente como una grave violación de la privacidad de los datos y está colaborando estrechamente con las autoridades para identificar a los responsables.

Situación ante la elección presidencial de la FIFA

Cabe recordar que la FIFA había anunciado previamente los nombres de los tres candidatos oficiales para la presidencia de la organización:

Candidato País representado / Cargo Detalles de la elección Gianni Infantino Suiza — Presidente actual de la FIFA (candidato a un cuarto mandato) Elección 18 de marzo de 2027 se llevará a cabo el Philippe Diallo Francia — Presidente de la Federación Francesa de Fútbol Lugar: Rabat, Marruecos Kozo Tashima Japón — Presidente honorario de la Asociación de Fútbol de Japón y miembro del Consejo de la FIFA Evento: 77º Congreso de la FIFA

¿Cree usted que este ciberataque a los sistemas de la FIFA, cerca de las elecciones, está relacionado con procesos políticos internos o es simplemente un intento de extorsión financiera por parte de piratas informáticos?

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