En Azerbaiyán, una profesora a la que no dejaron entrar en la escuela por llevar hiyab dio clase en la calle

En Azerbaiyán, Una profesora y varios alumnos, a los que se les impidió entrar en el edificio escolar por llevar hiyab, se vieron obligados a impartir la lección en la calle, sobre la acera. Este suceso ha intensificado los debates sobre las normas de vestimenta en las escuelas del país.

Según informa el medio Roya News English, el incidente ocurrió en medio de las protestas surgidas tras la entrada en vigor de las nuevas normas de vestimenta el 21 de septiembre.

La nueva normativa establece un estándar único para los uniformes escolares en las instituciones educativas. Sin embargo, han circulado informes de que en algunas escuelas se impide la entrada a alumnas y docentes que llevan hiyab.

La situación ha vuelto a poner sobre la mesa cuestiones relacionadas con la libertad de culto y el derecho a la educación de los niños en el país. La aplicación de estas normas y su impacto en alumnos y profesores está generando un intenso debate público.