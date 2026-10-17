El recital de Pedro Neto: el Chelsea gana a domicilio y sube al 4.º puesto

En el marco de la 7.ª jornada de la Premier League, en uno de los duelos destacados disputado en Liverpool, el club londinense Chelsea logró una victoria contundente fuera de casa ante el Everton por 2-0.

El héroe del encuentro, el extremo portugués Pedro Neto, dio tres puntos valiosos a su equipo al anotar dos goles, uno al inicio de la segunda parte y otro en el último minuto.

La superioridad del Chelsea y el doblete de Neto

Los momentos clave que decidieron el destino del partido:

Gol rápido en la segunda parte: Nada más volver del descanso, los londinenses lanzaron un ataque rápido y en el minuto 46, Pedro Neto abrió el marcador, dejando a los locales en estado de shock;

El golpe definitivo en el minuto 90: Cuando el Everton se volcaba al ataque buscando el empate, Neto aprovechó un contragolpe en el minuto 90 para batir a Pickford de nuevo, celebrando su doblete y sentenciando el partido.

PL. 7.ª jornada

Everton — Chelsea 0:2

Goles: Neto (46', 90').

Everton: Pickford, Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Rohl, Armstrong, Garner, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry.

Chelsea: Martinez, Lacroix, Acheampong, Colwill, Hato, Neto, Palmer, Caicedo, Henderson, Rogers, Joao Pedro.

Situación en la tabla: Salto al top 4

Este éxito cambió significativamente la situación en la clasificación: