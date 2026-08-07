Liam Delap debería dejar el Chelsea este verano para fichar por el Everton

Se ha recomendado a Liam Delap, delantero del Chelsea, que se marche a Goodison Park durante el mercado de fichajes de verano para relanzar su carrera. Según Brian King, exojeador del Everton, fichar por el club del Merseyside sería ideal para el futbolista de 23 años y le ayudaría a abrir un nuevo capítulo en su carrera. Así lo informó Goal.com en un artículo.

Según ixbt.com y The Athletic, el Chelsea planea reducir este verano el número de jugadores en su línea ofensiva. Ante la llegada prevista de Danny Welbeck y la esperada renovación de João Pedro, Delap se ha convertido en uno de los principales candidatos a salir traspasado.

El club londinense pretende recuperar la mayor parte de los 30 millones de libras esterlinas que pagó por el jugador al Ipswich Town en el verano de 2025. Además, la presencia de delanteros como Nicolas Jackson, fichado por 65 millones de libras, y Marc Guiu, contratado por 25 millones, intensifica la competencia.

Tras los pasos de Romelu Lukaku

El exojeador del Everton Brian King considera que Liam Delap podría repetir la exitosa trayectoria que siguió Romelu Lukaku . El delantero belga marcó 87 goles en 166 partidos con el Everton y se convirtió en el máximo goleador del club en la Premier League.

En una entrevista concedida a Football Insider, Brian King declaró: «Si yo fuera Delap y recibiera una oferta del Everton, aceptaría de inmediato. Lukaku también se dio a conocer aquí, y fue un camino fantástico que le abrió grandes puertas».

King recordó las actuaciones de Lukaku cuando era joven en un torneo celebrado en La Manga y destacó su fortaleza física y la precisión de sus disparos con la pierna izquierda. En opinión del especialista, si Delap tiene la oportunidad de marcharse al Everton, aunque sea cedido durante un año, no debería desaprovecharla.

Los planes del Chelsea para reducir su línea ofensiva brindan al Everton una oportunidad favorable. Se espera que el club de Goodison Park intensifique las negociaciones para incorporar al joven delantero.