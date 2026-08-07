Liam Delap debería dejar el Chelsea este verano para fichar por el Everton

·43·Deportes
Liam Delap debería dejar el Chelsea este verano para fichar por el Everton

Se ha recomendado a Liam Delap, delantero del Chelsea, que se marche a Goodison Park durante el mercado de fichajes de verano para relanzar su carrera. Según Brian King, exojeador del Everton, fichar por el club del Merseyside sería ideal para el futbolista de 23 años y le ayudaría a abrir un nuevo capítulo en su carrera. Así lo informó Goal.com en un artículo.

Según ixbt.com y The Athletic, el Chelsea planea reducir este verano el número de jugadores en su línea ofensiva. Ante la llegada prevista de Danny Welbeck y la esperada renovación de João Pedro, Delap se ha convertido en uno de los principales candidatos a salir traspasado.

El club londinense pretende recuperar la mayor parte de los 30 millones de libras esterlinas que pagó por el jugador al Ipswich Town en el verano de 2025. Además, la presencia de delanteros como Nicolas Jackson, fichado por 65 millones de libras, y Marc Guiu, contratado por 25 millones, intensifica la competencia.

Tras los pasos de Romelu Lukaku

El exojeador del Everton Brian King considera que Liam Delap podría repetir la exitosa trayectoria que siguió Romelu Lukaku. El delantero belga marcó 87 goles en 166 partidos con el Everton y se convirtió en el máximo goleador del club en la Premier League.

En una entrevista concedida a Football Insider, Brian King declaró: «Si yo fuera Delap y recibiera una oferta del Everton, aceptaría de inmediato. Lukaku también se dio a conocer aquí, y fue un camino fantástico que le abrió grandes puertas».

King recordó las actuaciones de Lukaku cuando era joven en un torneo celebrado en La Manga y destacó su fortaleza física y la precisión de sus disparos con la pierna izquierda. En opinión del especialista, si Delap tiene la oportunidad de marcharse al Everton, aunque sea cedido durante un año, no debería desaprovecharla.

Los planes del Chelsea para reducir su línea ofensiva brindan al Everton una oportunidad favorable. Se espera que el club de Goodison Park intensifique las negociaciones para incorporar al joven delantero.

Liam DelapChelseaEvertonRomelu LukakuFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Por qué el Real Madrid renunció al fichaje de Rodri? (Todos los detalles)¿Por qué el Real Madrid renunció al fichaje de Rodri? (Todos los detalles)Hoy, 19:54El giro en el fichaje de Rodri enfureció a la directiva del Real MadridEl giro en el fichaje de Rodri enfureció a la directiva del Real MadridHoy, 19:39Federico Gatti, lesionado: el defensa podría perderse el partido contra el InterFederico Gatti, lesionado: el defensa podría perderse el partido contra el InterHoy, 19:36Traspaso de Rodri: giro inesperado en el fútbol españolTraspaso de Rodri: giro inesperado en el fútbol españolHoy, 19:15La Juventus sigue afrontando problemas sin resolver al final del mercado de fichajesLa Juventus sigue afrontando problemas sin resolver al final del mercado de fichajesHoy, 18:58Manchester City pone en marcha su plan para renovar el centro del campoManchester City pone en marcha su plan para renovar el centro del campoHoy, 18:56
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)