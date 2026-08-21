Las estrellas fuera de los planes de Alonso: Chelsea pierde la confianza en dos delanteros

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Las estrellas fuera de los planes de Alonso: Chelsea pierde la confianza en dos delanteros

Los delanteros del Chelsea Liam Delap y Nicolas Jackson se han incorporado al grupo de jugadores que entrena por separado del primer equipo. Esta situación podría indicar que el entrenador Xabi Alonsono los considera jugadores importantes en sus planes para la nueva temporada.

1. Alonso quiere reducir la plantilla

El Chelsea no disputará competiciones europeas la próxima temporada. Por ello, Alonso planea trabajar con una plantilla más corta.

Hay un exceso de jugadores en algunas posiciones. En concreto, la competencia en el puesto de delantero centro es muy alta.

En esta posición, Alonso planea confiar en jugadores como:

  • João Pedro;

  • Danny Welbeck

y otros futbolistas.

2. Delap y Jackson, en el «grupo aparte»

Según The Telegraph, 12 jugadores del Chelsea llevan varios días entrenando al margen del primer equipo.

Delap y Jackson se encuentran entre ellos.

Lo curioso es que los futbolistas siguen utilizando las instalaciones del primer equipo. No han sido trasladados al edificio de la academia situado en la base de Cobham.

3. El Chelsea podría vender a dos delanteros

El club estaría dispuesto a estudiar las ofertas que lleguen por ambos jugadores.

Liam Delapdespierta el interés de Everton, Newcastle y Nottingham Forest.

Nicolas Jackson podría fichar por el Aston Villa y volver a trabajar con Unai Emery, según varios informes.

4. ¿Continúa la tradición de la «bomb squad»?

El Chelsea ya había formado un grupo con jugadores apartados de los planes principales, conocido como «bomb squad» . En él estaban futbolistas como Axel Disasi, Trevoh Chalobah y Raheem Sterling.

Ahora, el hecho de que Delap y Jackson entrenen con este grupo demuestra que su futuro en el Chelsea está seriamente en duda.

¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte de inmediato esta importante noticia del mercado con los aficionados de la Premier League!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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