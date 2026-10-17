Everton — Chelsea: alineaciones y directo
El partido Everton — Chelsea, correspondiente a la Premier League, comenzará el 17 de octubre a las 16:30 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Everton: 1. Pickford J., 45. Armstrong H., 11. Barry T., 4. Branthwaite J., 8. Dewsbury-Hall K., 37. Garner J., 10. Grealish J., 2. Maitland-Niles A., 16. Mykolenko V., 34. Rohl M., 6. Tarkowski J. (capitán).
Suplentes del Everton: 24. Alcaraz C., 20. Dibling T., 19. George T., . Graham B., 30. Hackney H., 22. Johnson B., 23. Nørgaard C., 15. O'Brien J., 12. Travers M.
Entrenador del Everton: Moyes D.
Alineación titular del Chelsea: 1. Martinez E., 34. Acheampong J., 25. Caicedo M. (capitán), 6. Colwill L., 21. Hato J., 14. Henderson J., 9. Joao Pedro, 5. Lacroix M., 7. Neto P., 10. Palmer C., 17. Rogers M.
Suplentes del Chelsea: 4. Barco V., 41. Estevão, 3. Fofana W., 45. Lavia R., 32. Nicol-Jazuli M., 2. Palestra M., 39. Penders M., 23. Kenda G., 18. Welbeck D.
Entrenador del Chelsea: Alonso X.
Comentarios 0
…