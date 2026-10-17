Everton — Chelsea: alineaciones y directo

·10·Deportes
Everton — Chelsea: alineaciones y directo

El partido EvertonChelsea, correspondiente a la Premier League, comenzará el 17 de octubre a las 16:30 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Everton: 1. Pickford J., 45. Armstrong H., 11. Barry T., 4. Branthwaite J., 8. Dewsbury-Hall K., 37. Garner J., 10. Grealish J., 2. Maitland-Niles A., 16. Mykolenko V., 34. Rohl M., 6. Tarkowski J. (capitán).

Suplentes del Everton: 24. Alcaraz C., 20. Dibling T., 19. George T., . Graham B., 30. Hackney H., 22. Johnson B., 23. Nørgaard C., 15. O'Brien J., 12. Travers M.

Entrenador del Everton: Moyes D.

Alineación titular del Chelsea: 1. Martinez E., 34. Acheampong J., 25. Caicedo M. (capitán), 6. Colwill L., 21. Hato J., 14. Henderson J., 9. Joao Pedro, 5. Lacroix M., 7. Neto P., 10. Palmer C., 17. Rogers M.

Suplentes del Chelsea: 4. Barco V., 41. Estevão, 3. Fofana W., 45. Lavia R., 32. Nicol-Jazuli M., 2. Palestra M., 39. Penders M., 23. Kenda G., 18. Welbeck D.

Entrenador del Chelsea: Alonso X.

EvertonChelseaPremier LeagueFútbolInglaterra
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Chelsea ofrece 80 millones de libras y a Gusto por Husanov: ¡Sensación en la Premier League!El Chelsea ofrece 80 millones de libras y a Gusto por Husanov: ¡Sensación en la Premier League!28 septiembre 08:42¡El Chelsea prepara el fichaje de Husanov: Alonso garantiza la titularidad!¡El Chelsea prepara el fichaje de Husanov: Alonso garantiza la titularidad!28 septiembre 08:23Las estrellas fuera de los planes de Alonso: Chelsea pierde la confianza en dos delanterosLas estrellas fuera de los planes de Alonso: Chelsea pierde la confianza en dos delanteros21 agosto 09:51Liam Delap debería dejar el Chelsea este verano para fichar por el EvertonLiam Delap debería dejar el Chelsea este verano para fichar por el Everton7 agosto 12:36Chelsea está listo para fichar a Jordan PickfordChelsea está listo para fichar a Jordan Pickford4 agosto 11:51West Ham United vence 2-1 al Everton en casaWest Ham United vence 2-1 al Everton en casa25 abril 21:03
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
El equipo de Fabio Cannavaro afronta otra dura prueba en noviembre
El equipo de Fabio Cannavaro afronta otra dura prueba en noviembre